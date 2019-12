Urheilu

Vuoden rajuin koripallotuuletus pudotti tuomarin parkettiin: ”Toivon, että hän voi hyvin”

yliopiston jamaikalainen tähtisentteri Kofi Cockburn sai liian rajusta tuulettamisesta opetuksen ottelussa Michiganin yliopistoa vastaan. 213-senttinen ja 132-kiloinen koripallojätti tuuletti tavalla, joka osoittautui kivuliaaksi tuomari Lewis Garrisonille.Pelin loppuhetkillä vahvasti korille ajanut Cockburn viimeisteli layupin, ja samalla häntä myös rikottiin. Mahdollisuus kolmen pisteen suoritukseen sai sentterin innostumaan hieman liikaa.talutettu Garrison joutui jättämään ottelun kesken, ja hän kävi sairaalassa tarkastettavana. Tilanteesta ilman sanktioita selvinnyt Cockburn pahoitteli tekoaan tuomarille, ja julkaisi pahoittelunsa myös Twitterissä.”Olen vilpittömästi pahoillani siitä, mitä tapahtui tuomari Lewis Garrisonille. Hän on ihana ihminen ja toivon, että hän voi hyvin”, Cockburn kirjoitti.Big Ten -konferenssin edustaja ilmoitti, että Garrison pääsi samana iltana sairaalasta, ja aikoo palata tuomaritehtäviin jo parin päivän päästä.Cockburn on kunnostautunut kuluvan yliopistokauden aikana kentällä myös positiivisessa mielessä. Michigan-ottelussa hän oli avainpelaajia, kun Illinois otti viidenneksi rankatusta vastustajastaan yllätysvoiton pistein 71–62.Ensimmäistä vuottaan Illinois’ssa pelaava Cockburn on tehnyt kymmenessä ottelussa keskimäärin 15,8 pistettä ja ottanut 10,6 levypalloa. Niiden turvin raamikas sentteri on noussut myös NBA-seurojen tietoisuuteen.