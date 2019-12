Junioriliigan ottelu jouduttiin keskeyttämään: maalivahti sai vakavan viiltohaavan, menetti runsaasti verta ja vietiin hätäleikkaukseen

Urheilu

Junioriliigan ottelu jouduttiin keskeyttämään: maalivahti sai vakavan viiltohaavan, menetti runsaasti verta ja

Junioreiden

Vakavan

jääkiekko-ottelu kanadalaisten OHL-joukkueiden Niagara IceDogsin ja London Knightsin välillä sai torstaina äkillisen ja pelottavan päätöksen.Kotijoukkue Niagaran 17-vuotias maalivahti Tucker Tynan sai aivan toisen erän alkuhetkillä pelaajan luistimesta vakavan viiltohaavan, ja hänet kiidätettiin sairaalaan leikattavaksi. Tynan menetti tilanteessa runsaasti verta.”Kentällä näytti olevan verilammikko. Selostaja kuulosti hätääntyneeltä ja pyysi ihmisiä luovuttamaan verta”, kirjoitti jääkiekkotoimittaja Adam Herman Twitterissä.IceDogs ilmoitti myöhemmin, että Tynanin leikkaus onnistui ja hänen tilansa on vakaa.Seurasta kiitettiin myös joukkueiden lääkintähenkilökunnan, ensihoitajien ja sairaalan henkilökunnan toimintaa.loukkaantumisen seurauksena ottelu ensin keskeytettiin ja lopulta siiirettiin pelattavaksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.Ontario Hockey League on yksi Pohjois-Amerikan juniorikiekkoilun kärkiliigoista. Sarjassa on tällä kaudella pelannut myös kuusi suomalaista. Ensi kesänä NHL-varausikäinen Tynan pelaa IceDogsissa ensimmäistä kauttaan.