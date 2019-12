Kreikan jalkapalloliigan tuomarit suunnittelevat lakkoa kunnioituksen puutteen vuoksi: ”Kärsivällisyytemme on loppunut”

Urheilu

Kreikan Superliigan tuomarit suunnittelevat lakkoa tammikuun puolivälissä pelattavissa otteluissa. Lakon syyksi kerrotaan ”kunnioituksen puute” heidän tekemäänsä työtä kohtaan.”Kärsivällisyytemme on loppunut. Pyydämme kunnioitusta ja ymmärrystä”, tuomarien lausunnossa todettiin.Lakko koskisi tammikuun 11. ja 12. päivä pelattavia otteluita. Siihen saakka tuomarit jatkaisivat neljän seuraavan ottelukierroksen ajan tavalliseen tapaan.ovat kertomansa mukaan joutuneet viime päivinä kiusaamisen kohteeksi seurojen edustajien toimesta. Tuomareita vastaan on myös nostettu syytteitä, joiden tarkoituksena on heidän mukansa ollut pelottelu, negatiivisen vaikutelman luominen ja herjaaminen.Tuomarit moittivat sitä, ettei heitä suojella kreikkalaisessa jalkapallossa tarpeeksi.”Seuratoimijoilta, toimittajilta ja monilta muilta lähtöisin olevat kommentit, julistukset ja verbaalinen väkivalta ovat pakottaneet meidät toimiin”, tuomarit totesivat lausunnossaan.