Urheilu

Dallasin ja Vegasin välinen taisto ratkesi vasta jatkoajalla, Colorado voitti New Jerseyn

Jääkiekon

Illan

NHL-liigassa Vegas Golden Knights voitti vieraissa Dallas Starsin 3–2. Ottelu venyi jatkoajalle, jolla ratkaisijaksi nousi heti ensimmäisellä minuutilla Vegasin Max Pacioretty. Pacioretty pääsi puolustuksen taakse, kun Dallasilla oli vaihto kesken.Ensimmäinen erä päättyi Starsin 1–0-johtoasemissa, mutta toisessa erässä Golden Knights laukoi sisään kahdesti. Stars tasoitti vielä kolmannessa erässä.Dallasin Esa Lindell nappasi syöttöpisteen itselleen ensimmäisestä erästä.Aikaisemmasta kuudesta pelistään Vegas on voittanut Dallasin tavoin kolme. Vegas on Tyynenmeren divisioonassa neljäntenä, ja Dallas pitää Keskisessä divisioonassa neljättä paikkaa.toisessa ottelussa Colorado Avalanche voitti kotonaan New Jersey Devilsin luvuin 3–1. Kahden erän jälkeen Avalanche oli 2–0-johtoasemissa.Kolmannessa erässä Devils kavensi johtoasemaa, mutta erän lopussa Avalanche teki vielä yhden maalin, josta Mikko Rantanen keräsi itselleen syöttöpisteen.Coloradon tähdeksi nousi joukkueen maalivahti Pavel Francouz, joka piti New Jerseyn kiekot poissa verkosta torjumalla ottelussa 37 kertaa.Colorado johtaa Keskistä divisioonaa ja on aikaisemmasta kahdeksasta ottelustaan hävinnyt vain yhden. New Jersey sen sijaan majailee Metropolien divisioonan viimeisellä sijalla.