Urheilu

Pormestari Jan Vapaavuori kritisoi yleisurheilu­väen suhtautumista uusittuun Olympia­stadioniin

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Vapaavuori/status/1205782463177461760

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006342044.html

pormestari Jan Vapaavuori kritisoi rajusti yleisurheiluväen pohdintaa siitä, järjestetäänkö yleisurheilun Suomi–Ruotsi-ottelua tulevaisuudessakaan Helsingissä uusitulla Olympiastadionilla.”On täysin mahdoton ajatus, että julkinen valta panee jättisumman Olympiastadionin remonttiin ja että urheiluväki vielä empii pitääkö siellä isoimpia tapahtumiaan”, Vapaavuori kirjoitti Twitterissä.Ensi kesänä avattavan uusitun Olympiastadionin remonttiin on varattu rahaa kaikkiaan 261 miljoonaa euroa. Työn alkuperäinen budjetti oli 52 miljoonaa vähemmän.Projektin kustannukset on jaettu puoliksi valtion ja Helsingin kaupungin kesken.kertoi perjantaina, että yleisurheilun Suomi–Ruotsi-ottelu pidetään Olympiastadionilla aikaisintaan vuonna 2022. Suomen urheiluliitto (SUL) on ollut tyytyväinen Ratinan stadioniin Tampereella.Mahdollinen siirtyminen takaisin Olympiastadionille riippuisi muun muassa stadionin vuokran suuruudesta.”Maaottelu tuottaa SUL:lle puoli miljoonaa euroa. Haluamme tietysti turvata ensin sen”, totesi SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola HS:lle.