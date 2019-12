Urheilu

Ruotsalaisella 23-vuotiaalla NHL-pelaajalla Oskar Lindblomilla todettiin erittäin harvinainen luusyöpä

Flyersin ruotsalaishyökkääjällä Oskar Lindblomilla, 23, on todettu olevan harvinainen luusyövän muoto Ewingin sarkooma.Flyersin mukaan Lindblomille tehdään ensi viikolla lisää testejä, joiden jälkeen aloitetaan hoidot. Hänen ei odoteta pelaavan enää kuluvan kauden aikana.”Flyers tekee kaiken mahdollisen tukeakseen Oskaria ja auttaakseen häntä saamaan parhaan saatavilla olevan hoidon”, Flyersin tiedotteessa todettiin.Cancer Instituten mukaan Ewingin sarkoomaa ilmenee Yhdysvalloissa yhdellä ihmisellä miljoonasta. Kasvain sijoittuu useimmiten alaraajoihin.Ewingin sarkoomaan sairastuneilla keskimääräinen viiden vuoden elossaololuku on hieman yli 70 prosenttia, mikäli syöpä ei ole ehtinyt levitä. Mikäli etäpesäkkeitä on ehtinyt kehittyä, on vastaava viiden vuoden elossaololuku 15–30 prosenttia.tyttöystävä Alma Lindqvist julkaisi Instagramissa tunteikkaan kuvan ja kirjoituksen.”Olemme hyvin kiitollisia kaikista viesteistänne. En voi vieläkään uskoa tätä, mutta aiomme taistella tätä vastaan kovemmin kuin koskaan saadaksemme sinut terveeksi niin pian kuin mahdollista”, Lindqvist kirjoitti kuvatekstiin.