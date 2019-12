Päähän taklattu Patrik Puistola uskoo toipuvansa nuorten MM-kisoihin: ”Jäällä olosta ei ole tullut mitään oireita”

Urheilu

Päähän taklattu Patrik Puistola uskoo toipuvansa nuorten MM-kisoihin: ”Jäällä olosta ei ole tullut mitään oire

Nuorten

18-vuotias

Leijonien hyökkäykseen alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin valittu Patrik Puistola on toiveikas, että ehtii toipua pelikuntoon tapaninpäivänä Tšekissä alkavaan turnaukseen.Puistola loukkaantui 3. joulukuuta Jukureissa pelatessaan, kun Ilveksen Panu Mieho taklasi häntä päähän. Mieho sai teostaan neljän ottelun pelikiellon, Puistola puolestaan ei ole pystynyt pelaamaan sen jälkeen.Tapparan sopimuspelaaja on päässyt jo luistelemaan.”Olo on ihan ok. Parempaan päin mennään koko ajan. Suunta on tällä hetkellä ihan hyvä”, Puistola kertoi nuorten joukkueen mediatilaisuudessa.”Uskon, että pystyn pelaamaan kisoissa. Toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Jäällä olosta ei ole tullut mitään oireita. Hetkeen ei vielä ole pelejä ja saa treenata rauhassa.”Taklaukseen Puistola ei enää halunnut käydä läpi.”En halua kommentoida siihen liittyvää”, Puistola sanoi.Puistola kertoi Miehon laittaneen viestiä hänelle tapauksen jälkeen.hyökkääjä ehti pelata Jukureissa kuusi peliä ennen loukkaantumistaan seitsemännessä. Lisäksi Tapparan paidassa hän on pelannut kuluvalla kaudella 15 ottelua ennen lainapestiään.Tapparan paidassa tehoja kertyi vain yhden syöttöpisteen verran, mutta Mikkelissä peli kulki mukavasti. Puistolan pistesarakkeeseen tulivat lukeman 3+2.”Kyllä se oli aika tärkeä jakso, kehityksen kannaltakin. On edistävämpää, että pääsee pelaamaan. Se oli iso juttu minulle.”Kisojen jälkeisestä ajasta ei Puistolan mukaan vielä ole keskusteltu.”Nyt on keskitytty näihin kisoihin ja mietitään sen jälkeen.”Nuorilla Leijonilla on turnauksessa puolustettavana viime vuoden mestaruus. Viime vuonna mukana olleita pelaajia on joukkueessa tosin vain kourallinen. Puolustajista mukana olivat Anttoni Honka, Toni Utunen ja Ville Heinola sekä hyökkääjistä Rasmus Kupari. Heistäkin Heinolan turnaus jäi vuosi sitten kesken loukkaantumisen takia.”Ei mestaruuden puolustamista kannata liikaa miettiä, ettei keskittyminen herpaannu. Lähdetään pelaamaan niin kuin osaamme ja mahdollisimman hyvin, niin uskon, että saadaan hyvä tulos aikaan.”