Naisten salibandyjoukkue taisteli ilman tähteään, mutta jäi ulos MM-finaalista ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen: ”Peli-ilme oli tänään priimaa”

Naisten salibandyjoukkue taisteli ilman tähteään, mutta jäi ulos MM-finaalista ensimmäistä kertaa vuosikymmene

Päivitetty 14.12. klo 18.10: Lisätty Kurrosen ja Kippilän kommentit.

ennakkoasetelmista ja selvänä altavastaajana MM-välierään lähtenyt Suomen naisten salibandymaajoukkue pelasi Ruotsia vastaan turnauksen parhaan ottelunsa. Tällä kertaa se ei kuitenkaan aivan riittänyt Ruotsia vastaan, vaan hallitseva maailmanmestari eteni loppuotteluun maalein 5–4.Slovakia-puolivälierän tavoin Suomi joutui pelaamaan ilman flunssassa ollutta Veera Kauppia. Maailmanluokan hyökkääjän puuttuminen oli Ruotsin tasoista joukkuetta vastaan kova takaisku. Polvivaivoista kärsinyt puolustaja My Kippilä sen sijaan pelasi koko ottelun ja valittiin myös Suomen parhaaksi.”Kukaan ei uskonut meihin, mutta me itse uskoimme. Pelasimme turnauksen parhaan pelimme, olimme lukeneet Ruotsin heikkoudet ja pääsimme ihon alle”, Kippilä kertasi.”Oli hiton siistiä pelata, mutta tappio on karvas”, Kippilä harmitteli jälleen yhtä MM-kisapettymystä Ruotsia vastaan.Toisen finaalipaikan kohtalon ratkaisevat Sveitsi ja Tšekki myöhemmin lauantaina pelattavassa välierässä. Pronssi- ja loppuottelu pelataan sunnuntaina.alku oli maalivahtien juhlaa, Tiltu Siltasen ja ruotsalaiskollega Amanda Hillin esittäessä vahvoja otteita. Varsinkin Siltanen joutui Suomen maalilla muutamaankin otteeseen torjumaan samassa tilanteessa useamman ruotsalaisyrityksen.Siltanen ohitettiin ensimmäistä kertaa vasta ensimmäisen erän loppuhetkillä, kun Emelie Wibron livahti kahden suomalaispelaajan välistä maalinedustalle ja laukoi pallon takanurkkaan.erän alussa Stephanie Boberg tuplasi Ruotsin johdon, mutta hetkeä myöhemmin My Kippilä laukoi ylivoimalla suorasta syötöstä hieman epäonnistuneella laukauksella pallon alakulmaan.Vasemmalta laidalta poikki kentän tulleet syötöt osoittautuivat Suomen ykkösaseeksi: niillä syntyi myös Jenna Saarion 3–2-kavennus ja heti perään Oona Kaupin iskemä tasoitus. Toinenkin erä loppui kuitenkin suomalaisittain ikävissä merkeissä, kun Amanda Delgado Johansson pääsi laukomaan avopaikasta siirretyn rangaistuksen aikana.Päätöserässä Suomi kampesi jälleen tasoihin, mutta Ruotsi siirtyi kymmenen minuuttia ennen loppua taas maalin karkumatkalle.Suomen valmennus päätti ottaa rohkeasti maalivahdin pois jo lähes neljä minuuttia ennen päätössummeria. Viimeisten puolen minuutin aikana sinivalkoiset saivat vielä lukuisia erinomaisia maalipaikkoja, mutta lopulta Ruotsi eteni loppuotteluun vain yhden maalin turvin.Lasse Kurronen mainitsi ennen ottelua pelilliseksi avainasiaksi Ruotsin korkean prässin purkamisen, mutta piti vielä tärkeämpänä rentouden löytämistä otteisiin. Siinä joukkue myös valmentajan mukaan onnistui.”Peli-ilme oli tänään priimaa, ja olen siitä todella tyytyväinen. Käsittelimme joukkueen sisälläKippilä uskoo, että pettymyksestä huolimatta joukkueella riittää motivaatiota sunnuntain pronssiottelussa.”Tämä peli pitää vaan nollata. Aina halutaan kuitenkin voittaa mitali, vaikka finaali olikin tavoitteena”, Kippilä totesi.