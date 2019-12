Urheilu

Maali numero yhdeksän: Teemu Pukki osui sarjakakkosen verkkoon

Jalkapalloilija Teemu Pukki teki lauantaina kauden yhdeksännen maalinsa Englannin Valioliigassa. Norwichia edustava Pukki teki 1–0-osuman Leicesteriä vastaan avauspuoliajan lopulla. Pukki sai pitkän pystysyötön ja viimeisteli juoksun päätteeksi takakulmaan maata pitkin noin 15. metristä lähteneellä laukauksella.”Mikä viimeistely mahtavalta mieheltä”, hehkutti Norwich osumaa Twitterissä.Leicesterin Jamie Vardy tasoitti ottelun 38. minuutilla.Ottelu alkoi kello 17. Leicester on pelannut mainion alkukauden ja on Valioliigassa toisena.Suomalaisella oli kahdeksan ottelun maaliton putki syyskuun puolivälin ja joulukuun alun välillä. Se päättyi Pukin tehdessä maalin Arsenalia vastaan 1. joulukuuta. Sen jälkeen Pukki on tehnyt kolme maalia vajaaseen neljään otteluun.