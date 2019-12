Taitoluistelija Yuka Orihara löysi Suomesta uuden kilpaparin, myös suomalaisen ruuan tuoreus ja raikkaus yllättivät

Urheilu

Taitoluistelija Yuka Orihara löysi Suomesta uuden kilpaparin, myös suomalaisen ruuan tuoreus ja raikkaus yllät

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orihara

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanissa

Uudet

Jos

kaksi asiaa on varmaa taitoluistelun SM-kisoissa Vantaalla.Jäätanssissa nähdään sunnuntaina uusi mestaripari. Myös naisten mestari vaihtuu, kun voittoa puolustava Viveca Lindfors on loukkaantumisen takia sivussa.Jäätanssin hallitsevat mestarit Juulia Turkkila ja Matthias Versluis harjoittelivat perjantaina tiiviisti Kaarelan jäähallissa, mutta SM-jäille pari ei vielä tule.Turkkila loukkasi syksyllä Italiassa kilpailun harjoituksissa niskanikamansa. Toipuminen on edennyt hyvin, mutta kisakunnossa pari arvelee olevansa helmikuussa.”Oli onnea, ettei käynyt pahemmin. Murtuma huomattiin vasta Suomessa”, Turkkila sanoo.sitten Turkkila–Versluis oli ainoa jäätanssipari SM-kisoissa Kouvolassa. Tikkurilan jäähallissa nähdään tänä vuonna sentään kaksi paria.Juho Pirinen on löytänyt tauon jälkeen rinnalleen uuden luistelijan, japanilaisen Yuka Oriharan. Yhteistyö edellisen parin Monica Lindforsin kanssa on päättynyt.Myös Jussiville Partasella on uusi tanssikumppani, kun Cecilia Törn lopetti. SM-kisoissa Partanen luistelee Arina Klinovitskajan kanssa.Klinovitskajalla on entinen yksinluistelija ja valmentanut nuoria Kouvolassa. Ennen SM-kisoja parilla oli takana vasta yksi kilpailu.ja Pirinen ovat sen sijaan ehtineet jo kilpailla useampaan kertaan, vaikka yhteinen luistelutaival alkoi viime toukokuussa. Suomeen 19-vuotias Orihara muutti elokuun alussa.Ensiesiintyminen suomalaisyleisölle oli syksyllä Finlandia Trophyssa, jossa pari oli seitsemäs.Myös Orihara oli viime keväänä ilman paria, kun kanadalainen Lee Royer lopetti. Vancouverissa harjoitellut Orihara löytyi Pirisen valmentajan Maurizio Margaglion yhteyksillä.”Maurizio sanoi jo viiden minuutin koeluistelun jälkeen, että Juho: siinä on sinulle pari”, 24-vuotias Pirinen naurahtaa, kun aamutreenit Kaarelan jäähallissa ovat ohi.on maailman parhaita yksilöluistelijoita, muttei jäätanssijoita tai pariluistelijoita.”Pojat haluavat luistella yksin”, Orihara sanoo.Helsingissä Orihara on kotiutunut Töölöön. Myös suomalainen ruoka alkaa tulla tutuksi, vaikka hän luki japanilaisilta nettisivuilta, että se on kamalaa.”Se ei pitänyt paikkaansa. Suomessa on tuoretta ja raikasta ruokaa”, sanoo Orihara, joka pitää erityisesti lohesta.”Ja siitä keitosta, mikä se on? Kas-vis-sose-keitto”, Orihara sanoo suomeksi.Pari kommunikoi englanniksi, mutta välillä kielet sekoittuvat.”Vielä kerran”, Orihara sanoo jäällä, kun harjoitukset ovat lopuillaan.parit ovat tuoneet myös uudet ohjelmat. Kesällä pari harjoitteli kuusi viikkoa yhdessä Vancouverissa.Päivät olivat pitkiä ja rasitus kova. Pirisen kroppa oli jo unohtanut, kuinka kovaa on harjoitella kokonaisia ohjelmia.Kesällä esityskuntoon valmistui Maija Poppasen musikaalisäveliin perustuva rytmitanssi. Vapaaohjelmassa musiikkina on muun muassa Dean Lewisiä.Molemmat ohjelmat sopivat hyvin esiintymiskykyiselle parille.”Aasialaiset eivät yleensä näytä tunteitaan niin paljon kuin Yuka. Hän osaa olla myös viileä, mutta on oikeasti hyvä esiintyjä ja osaa ilmaista itseään”, Pirinen kehuu.SM-kisat menevät hyvin, Orihara ja Pirinen ovat kiinni Suomen yhdessä jäätanssin EM-kisapaikassa.EM-kisoihin oikeuttavat valintapisteet he ovat saavuttaneet aiemmissa kilpailuissa. Suomen Taitoluisteluliitto valitsee arvokisaedustajat SM-kisojen jälkeen.”Koen, että olen päässyt Yukan kanssa jäätanssissa uudelle tasolle. Olemme sopiva pari, ja voimme luistella pitkään yhdessä. Luistelutyylimme osuu yhteen ja meillä on sama vauhti”, Pirinen sanoo.Lauantain rytmitanssin jälkeen Orihara ja Pirinen ovat selvässä johdossa SM-kisojen jäätanssissa. Vapaaohjelma on vuorossa on sunnuntaina.