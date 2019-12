Urheilu

Puolustaja Ville Heinola sai maistaa NHL:n luksuselämää: "On se vähän sellaista, ettei se ole ihan todellista"

Nuorten

Winnipeg

Kahdessa

Pelkästään

Vuosi

Nuorilla

Jääkiekon nuorten MM-turnaus pelataan Tsekin Ostravassa ja Trinecissä 26.12.-5.1. 2020.

Leijonien puolustajalla Ville Heinolalla on pelattuna enemmän NHL-otteluita kuin suurin osa joukkueesta koskaan saa tilastoihinsa.Heinola, 18, sai maistaa tänä syksynä, millaista on NHL:n luksuselämä ja mitä voisi olla tulossa kenties jo ensi kaudella.”Oli hienoa, että pääsi näkemään sitä maailmaa. On aika oma maailmansa ja erilaiset jutut. Auttaa paljon, kun menee takaisin. Tietää, mitä pitää tehdä, että siellä voisi joskus vakiinnuttaa paikan ja pelata.”Jets varasi Heinolan viime kesänä ja nuorukainen liittyi joukkueen vahvuuteen syyskesällä.Jets ja Heinola tekivät kolmevuotisen tulokassopimuksen ja siitä eteenpäin ovet aukesivat melko helposti. Heinola läpäisi harjoitusleirin ja avasi kautensa mahtipontisesti Madison Square Gardenissa, kun Jets kohtasi New York Rangersin.Heinola otti ensi hetkistä lähtien ison roolin uudessa ympäristössä. Kokeneemmat pelaajat auttoivat ja nuorukainen otettiin hyvin ryhmään mukaan. Se auttoi eniten, että pelit sujuivat.”Valmentajakin sanoi, että kun näyttää pärjäävän pelitaidoiltaan, saa kunnioitusta muiden pelaajien suunnalta”, Heinola muisteli Paul Mauricen rohkaisevia sanoja.ensimmäisessä ottelussa napsahtivat tilastoihin maalisyötöt, kolmannessa peliaika kipusi yli 23 minuutin ja neljännessä tuli NHL-uran avausmaali.Kaikki tyssäsi kahdeksaan otteluun. Se kuuluu NHL:n politiikkaan. Jos Heinola olisi pelannut kymmenen ottelua täyteen, olisi tulokassopimuksesta lauennut ensimmäinen kausi.Ensin kutsui farmi vähäksi aikaa ja sen jälkeen kotoinen Rauman Lukko. NHL jäi kauas taakse, vaikka ehti hetken aikaa antaa parastaan.Hyvin alkaneiden pelien aikana Heinolalla ehti hiipiä ajatus, josko saisi jatkaa NHL:ssä. Sitten peliaika putosi ja merkit muusta olivat ilmassa.”En oikein odottanut mitään, menin vain päivä kerrallaan. Kun alku lähti hyvin, odotusarvot nousivat. Kyllä se vähän pettymys oli, kun kaikki haluaisivat pelata siellä.”Nyt Heinola saa, että osaa katsoa laajemmin ja kasvaminen tutussa ympäristössä auttaa kohti uutta yritystä. ”Kiirettä ei ole.”kahdeksassa ottelussa Heinola keräsi tehot 1+4. Monilla peruspakeilla jäävät vastaavat numerot haaveeksi jopa täyden kauden aikana. Edelleen NHL-tilastoissa on yli sata puolustajaa, jotka ovat tehneet vähemmän pisteitä kuin Heinola lyhyellä vierailullaan.”Kyllä se aika ison maailman touhua on. Vähän enemmän hienouksia kuin täällä Liigassa. Hienoilla koneilla lennellään, hienoissa hotelleissa asutaan ja aika lailla kaikki tehdään valmiiksi. Ei tarvitse kuin pelata. Kyllä siellä nauttii jääkiekosta.””Eihän se ihan normaalia ole, ja kaikilla on aika paljon rahaa. On se vähän sellaista, ettei se ole ihan todellista.””Nyt kun tulin takaisin Lukkoon, todellisuus palasi.”Heinolan arki on ollut viime peleissä Liigassa, mutta tästä eteenpäin hän kuuluu neljän pelaajan pieneen ydinjoukkoon, joka voitti 20-vuotisten MM-kultaa viime talvena ja puolustaa titteliä Tšekissä.sitten Heinolan MM-pelit päättyivät Vancouverissa ikävästi.Puolivälieräottelussa Kanadaa vastaan hän loukkasi polvensa. Pelit loppuivat siihen, mutta kisat eivät.”Kyllä se oli vähän ilkeä katsoa, kun ei voinut tehdä mitään. Olisin halunnut olla kentällä, mutta ei sille mitään voinut”, Heinola sanoi. ”Silloin se tietty harmitti, mutta jälkeenpäin sitä osaa katsoa positiivisin mielin.”Leijonilla on Tšekin MM-turnauksessa tasokas puolustus ja laaja hyökkäys, mutta riittävätkö ratkaisijat?”Aina on mahdollisuus mestaruuteen, kun pukee Suomen paidan päällä. Se on meidän tavoite tänäkin vuonna. Toivotaan, että menee mahdollisimman hyvin”, Heinola sanoi kokemuksen äänellä, vaikka on edelleen joukkueen nuorta kaartia.