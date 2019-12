Urheilu

on kaukaa haettu, mutta olkoon.Englannin kuningatar Elisabet kutsui vuotta 1992 kauheaksi vuodeksi, annus horribilisiksi. Sinä vuonna Windsorin linna paloi ja suhdeongelmat sotkivat kuninkaallisen perheen välit.Ralliajaja Jari-Matti Latvala on viettänyt omaa kauheaa vuottaan. Hän ei saanut jatkopestiä Toyotalla, oma parisuhde rikkoutui ja sitkeä kiista Suomen verottajan kanssa on aiheuttanut monenlaisia murheita.”Todellakin voi sanoa, että mennyt vuosi on ollut minulle kauhea vuosi. Odotan uutta vuotta 2020 ja että 2019 loppuu. Tämä vuosi lähti väärille urille heti alusta, jo vuosi sitten”, Latvala sanoo HS:n haastattelussa.sitten Latvala oli ajamassa testejä Monte Carlon MM-rallia varten, kun auto lipesi käsistä. Vieressä istunut Toyotan entinen tehdaskuljettaja Juho Hänninen sai ulosajossa aivotärähdyksen.Varsinaisessa MM-rallissa tammikuussa Latvala ei saanut päälle enää rentoa fiilistä, vaikka ajoi viidenneksi.Seuraavassa rallissa Ruotsissa Latvala oli seitsemän erikoiskokeen jälkeen toisena, kunnes törmäsi perjantain viimeisellä pätkällä lumihankeen ja jäi siihen.Meksikon rallissa auton tekniikka reistaili, eikä Korsikassakaan mennyt hyvin. Latvalan unelma maailmanmestaruudesta alkoi haihtui savuna ilmaan.”Jos virhe Monten testeissä olisi jäänyt tekemättä, olisi tullut parempia tuloksia ja vire olisi kestänyt paremmin vuoden loppuun asti. Niin uskon”, Latvala sanoo.Kauden lopussa Latvala oli silti parhaana suomalaisena seitsemäs. Ensi kerran sitten vuoden 2007 hän jäi ilman yhtään MM-rallin voittoa. Kaikkiaan Latvala on voittanut urallaan 18 MM-rallia.Vaikka voittoja ei tullutkaan, Latvalasta nousi talvella kaikkien aikojen kokeneimmaksi ralliajajaksi, kun hän ohitti MM-osakilpailujen määrässä Carlos Sainzin. Tähän mennessä Latvala on ajanut 207 MM-rallia.”Ajoin uran huonoimman kauteni. Arvostan Tommia, miten hän käsitteli ajamistani. Hän on paras tallipäällikkö käsittämään näitä asioita, kun on itse ajanut”, Latvala kehuu neljä maailmanmestaruutta voittanutta Tommi Mäkistä.haastatteluun Latvala saapuu melkein suoraan Portugalista, jossa hän on ollut viimeisellä pr-keikallaan Toyotalle. Kolmen vuoden pesti Mäkisen johtamassa japanilaistallissa on ohi.”Kolme vuotta Toyotalla olivat hyviä. Se on ollut paras paikka työskennellä. Japanilaiset katsovat täydellä sydämellä rallia ja ovat tosissaan. Ihmiset tallin sisällä ovat huippuhyviä”, Latvala sanoo.Aivan kokonaan ajaminen Toyotalla ei silti lopu. Ensi vuonna Latvala ajaa Toyotalla kaksi kolme MM-rallia yksityiskuljettajana.Lisäksi Latvala on sopinut tekevänsä testi- ja kehitystyötä Toyotan Yaris-mallin siviiliautopuolella.”En ole lopettamassa uraani. Vuokraan Tommilta auton Ruotsin ja Suomen MM-ralleihin, ja ehkä myös Walesiin. Itse en voi satsata enempää, mutta vain yhden kisan ajamiseen liittyy liian suuri riski ja menestyspaine”, Latvala sanoo.WRC-auton vuokraaminen maksaa. Nykyautoilla puhutaan yli 200 000 euron kustannuksesta. Vuokraan kuuluu auto ja huolto, neljä mekaanikkoa ja kisainsinööri.”Kaikki tulee Tommi Mäkinen Racingiltä. Olen saanut reilun tarjouksen ja tehnyt päätökseni.”Latvala maksaa osan vuokrasta omasta taskustaan, loppuosalle hän yrittää hankkia ulkopuolisia maksajia.”Joku voi sanoa, että olen hullu, kun panen omaa rahaa. Minun on kuitenkin pakko ajaa ensi vuonna MM-ralleja. Välivuoden jälkeen paluu huipulle on vaikeaa. Kukaan ei muista enää, jos ei aja.”Latvala myöntää, että hän kyttää yhä tallipaikkoja vuoden 2021 rallin MM-sarjaan. Toyotalle siirtyvä Sébastien Ogier on sanonut lopettavansa ensi vuoden jälkeen, samoin toinen ranskalaiskonkari Sébastien Loeb.”Vuonna 2021 Toyotalta vapautunee yksi paikka ja Hyundailta puolipaikka. Vuodesta 2022 kukaan ei tiedä mitään, kun rallin säännöt muuttuvat”, Latvala laskee.Sponsorien hankkinen ensi kaudeksi on työlästä. Tällä kaudella hänellä ei ollut yhtään henkilökohtaista tukijaa.”Vihreät arvot ovat tapetilla. Rahaa on vaikea saada moottoriurheiluun. Kymmenen vuotta sitten tilanne oli aivan erilainen”, Latvala sanoo.Latvala neuvottelee tukijoistaan itse. Pitkäaikainen manageri Timo Jouhki ei oleenää mukana kuvioissa.Ensi vuonna MM-sarjassa on mukana vain kolme tehdastallia, kun ranskalainen Citroën vetäytyi. Tehdasajajia on enää kahdeksan, kun niitä vuonna 2017 oli kaksitoista.”Ralli elää vaikeita aikoja. On iso riski, että nykyinen tapa markkinoida autoja rallin avulla ei ole enää paras tapa”, Latvala sanoo.Latvala arvostelee rallin MM-osakilpailujen määrää ja kaukokilpailujen määrää. Sarjassa on neljätoista MM-rallia, joista kuusi ajetaan Euroopan ulkopuolella.Kaukorallit lisäävät tuntuvasti tallien kustannuksia.”Tallit ovat ahtaalla. Rallin promoottori [järjestäjä] tekee hyvää työtä, mutta sen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä tallien kanssa ja kuunnella niitä”, Latvala sanoo.ja menneestä parisuhteestaan Maisa Torpan kanssa Latvala sanoo olleensa jo tarpeeksi julkisuudessa.”Lehdissä on ollut paljon väärää tietoa. Nyt olen alkanut pelätä, voinko enää mennä minnekään, kun otetaan kuva ja tehdään lehtijuttu”, Latvala sanoo.Latvala jatkaa, että hän ja Torppa ovat olleet koko ajan hyvissä väleissä keskenään, eikä siitä sen enempää.Selvää kuitenkin on, että parisuhdeasiat vaikuttivat myös ajamiseen, mutta ehkä enemmän siihen vaikutti kiista verottajan kanssa.on asunut on Monacossa vuodesta 2008 asti, mutta nyt verottaja uhkaa häntä jälkikäteen miljoonien eurojen menetyksellä vuosien 2013–2018 tuloista.Ilmeisesti verottaja ei ole vakuuttunut, että Latvala olisi asunut pysyvästi ja tarpeeksi kauan, jolloin hänen ei tarvitsisi maksaa ansiotuloveroja Suomeen.tulkitsee asian toisin. Verottaja on luokitellut hänet vuodesta 2012 rajoitetusti verovelvolliseksi, kunhan oleskelu ei ylitä kuutta kuukautta.Rajoitetusti verovelvollinen henkilö on verovelvollinen Suomeen vain täällä saaduista tuloista.”Nyt taistellaan siitä, onko minusta tullut Suomeen verovelvollinen. Minulle tuli täysin yllätyksenä, miten verottaja tulkitsee matkapäiviäni. Jos olen palannut Ranskasta Suomeen kello 23.55, verottaja tulkitsee, että se on ollut Suomi-päivä”, Latvala sanoo.Latvala kertoo, että hänen on pitänyt esittää verottajalle lentolippunsa ja muitakin tietoja. Ilta-Sanomat kertoi lokakuussa, että verottaja selvittää Latvalan asumiskuvioita.”Pelkään, että minusta aletaan tehdä jotain esimerkkiä”, sanoo Latvala, joka muuttaa ensi vuonna Monacosta pysyvästi Suomeen.”Pitää varautua, että joudun oikeuteen. Puhutaan isoista summista. Jo pelkkä seitsemän prosentin viivekorko vuodesta 2013 alkaen on hirveä.”Latvala teki veroilmoituksen vuonna 2018, mutta verottaja ei ottanut sitä käsittelyyn.”En haluaisi riidellä. On todella hölmöä lähteä tappelemaan ja tuhlaamaan valtion rahoja. Homma on kesken.”Verottajan ja verovelvollisen selvitysprosessi voi kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Sen jälkeen verottaja tekee päätöksensä mahdollisesta jälkiverotuksesta.”Olen ajanut oman henkeni uhalla. Palkasta olen maksanut eläkettäni”, Latvala sanoo.jätetään verot sikseen. Jos MM-rallit loppuvat, pitää olla varasuunnitelma.Latvala on jo perustanut osakeyhtiön JML-Sports Oy:n vanhalle kotipaikalleen Tuuriin.Yhtiö aloitti toimintansa syyskuussa, ja se rakentaa ralli- ja kilpa-autoja ja niihin osia, joita ei enää muuten ole käytössä. Äskettäin Latvalan Tuurista lähti rekkalavallinen vanhoja Mitsubishin osia Tšekkiin.”Tommi voitti samanlaisella Mitsulla ensimmäisen rallimestaruutensa [vuonna 1996]”, Latvala kertoo.Latvala on ajanut itsekin kilpaa vanhoilla ralliautolla Historic-sarjassa.”Vanhoille ralliautoille on kysyntää, kun ihmiset haluavat harrastaa. Vaikka ralli muuttuu, historia säilyy.”