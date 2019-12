Ravimaailman kuumin nimi pääsi voittajakehään Rovaniemelläkin – porolla ajaminen oli haastavampaa: ”En löytänyt jarrua”

Urheilu

kertaa järjestetty ravitapahtuma Arctic Horse Race houkutteli lauantai-iltana Mäntyvaaraan turistien ja vakioyleisön lisäksi myös yhden ravimaailman kuumimmista nimistä. Tim Tetrick, 38, on voittanut raviohjastajana jo yli 11 000 lähtöä.Rovaniemellä mies osallistui kolmen osalähdön Arctic Challenge -ohjastajaotteluun, ja hän aloitti sen upealla voitolla. Ikimuistoisen onnistumisesta tekee se, ettei hän ollut koskaan aikaisemmin ajanut suomenhevosella. Ykkössijan tuonut Pikku-Ryti johti alusta loppuun, ja Tetrick sai nautiskella sen kyydissä.tätä hetkeä koko viikon. Suomenhevosella on teille niin isot perinteet, että olin ennen lähtöä suorastaan innoissani. Talviset olosuhteet poikkesivat siitä, mihin olen Amerikassa tottunut. En tehnyt rattailla mitään erikoista, ja minulla taisi olla lähdön paras hevonen. Ravi-ilta kruunasi koko reissun”, Tetrick kommentoi.osalähdössä Tetrick nappasi kolmossijan Blue Moon Stellan rattailla. Johtoasema karkasi kolmannessa osalähdössä, kun Tetrickin ajokki Whisky Voice oli poissa tolaltaan. Ohjastajaottelun voitti Antti Teivainen.Tetrickin ykköstarkoitus Suomessa oli hakea uusia kokemuksia, ja samalla mies vahvisti omaa brändiään. Hänellä on keltavihreä ajopuku ja kärryt, joten mies erottuu ravilähdössä muusta porukasta.mediassa Tetrick on aktiivisempi kuin kaikki suomalaiset kollegansa yhteensä. Pikkupoikamaisen olemuksen takaa löytyy haastatteluissa todella jämäkkä, ammattitaitoinen, herkästi hymyilevä naapurin poika.”Ehdin käydä poroajelulla, huskysafarilla ja piipahtamassa jääkiekko-ottelussa. Sunnuntaina on vielä ennen kotiin lähtöä luvassa moottorikelkkasafari. Porolla ajaminen poikkesi ravihevosista siinä, etten löytänyt mistään jarrua”, Tetrick nauroi.: 1) Antti Teivainen Suomi 29 pistettä, 2) Jorma Kontio Suomi 29 3) Tim Tetrick USA 27, 4) Santtu Raitala Suomi 27, 5) Jukka Torvinen Suomi 26, 6) Olli Koivunen Suomi 24, 7) Iikka Nurmonen Suomi 23, 8) Petteri Joki Suomi 22, 9) Jens Eriksson Ruotsi 20, 10) Mauri Jaara Suomi 17, 11) Hannu Torvinen Suomi 17, 12) Hans Christian Holm Norja 11.: Toto 75:1. lähtö, lv 1600 m: 1) Nehemiah/Antti Teivainen 15,7a (5,51), 2) Sagredo Hanover* 16,3a (4,88).3) Adrian Joujou 16,6a (19,5).4) Costasera* 16,9a (38,14). Toto (2-5-11): 5,51 1,75-2,15-3,67 9,70.2. lähtö, sh 2100 m: 1) Suvimyrsky Ram/Henna Romsi 32,2 (53,11), 2) Lento-Liisa 33,0 x (2,82).3) Leijan Liito 32,0 x (5,52).4) Shamaanitar 31,4 (28,91).poissa: 3, 4. Toto (8-2-11): 53,11 3,62-1,55-1,66 28,41.3. lähtö, TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Goros Pepper/Mika Jauhola 18,5 (19,38), 2) Athletic Boss 17,2 (5,48).3) Victoria Vice 18,0 (9,65).4) Begin To Trust 18,3 (23,95).poissa: 1, 5. Toto (2-13-3): 19,38 6,49-2,01-3,44 83,27. Troikka: 1777,33.4. lähtö, lv 1600 m: 1) Ginger Halm/Jukka Torvinen 15,9a (17,45), 2) Mic Man 16,1a (3,19).3) Confident Hoss 16,3a (3,33).4) Gina W.* 16,6a (44,56).poissa: 1. Toto (10-8-6): 17,45 2,77-1,51-1,88 35,19.5. lähtö, Toto75-1, lv 2100 m: 1) Magnifik Brodde*/Samu Sundqvist 14,3a (6,43), 2) Willy Wingston 14,6a (42,83).3) Hesiod* 14,7a (14,26).4) Höwings Star* 14,7a (6,99). Toto (11-12-8): 6,43 2,31-7,73-4,55 99,05.6. lähtö, Toto75-2, sh 2100 m Arctic Challenge ohjastaja-kilpailu osalähtö: 1) Pikku-Ryti/Tim Tetrick 27,3a (3,52), 2) Jepulis 27,7a (7,24).3) Tuviker 28,2a (14,88).4) Tarun Tykki 28,5a (15,1). Toto (5-9-6): 3,52 1,60-1,93-2,51 8,67.7. lähtö, Toto75-3 TROIKKA-2, lv 2100 m Arctic Challenge ohjastaja-kilpailu osalähtö: 1) Perfect Rainmaker/Antti Teivainen 15,2a (2,33), 2) Leemark's Fabrizio 15,9a (34,46).3) Blue Moon Stella 16,0a (8,57).4) Samaras K.M.E.* 16,0a (56,0). Toto (4-1-9): 2,33 1,37-2,36-2,31 22,26. Troikka: 166,57.8. lähtö, Toto75-4 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Alvar Hem/Mauri Jaara 29,5 (2,98), 2) Oleg 29,7 (40,6).3) Pankeri 29,8 x (4,85).4) Pofori 30,1 (6,62). Toto (9-10-8): 2,98 1,63-5,52-1,71 86,06. Toto4 voitto-osuus: 2,39.9. lähtö, Toto75-5 Toto4-2 TROIKKA-3, lv 2100 m Arctic Challence ohjastaja-kilpailu osalähtö: 1) MAS Champ/Santtu Raitala 15,2a (1,4), 2) Armani Press 15,9a (34,04).3) Mountain Hooligan 15,9a (14,04).4) Global Tail* 16,1a (13,11).poissa: 4, 12. Toto (10-11-5): 1,40 1,20-2,33-2,06 8,15. Toto4 voitto-osuus: 2,61. Troikka: 53,80.10. lähtö, Toto75-6 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Callaway Scoop/Juha Länsimäki 15,6a (11,2), 2) Pinewood Man* 15,6a (6,95).3) Lionize 15,9a (39,68).4) Venerdi 16,1a (3,54).poissa: 2, 6. Toto (1-3-10): 11,20 3,58-2,32-16,51 23,68. Toto4 voitto-osuus: 7,41.11. lähtö, Toto75-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-4, sh 2100 m Ice King: 1) Evartti/Jorma Kontio 24,6a (8,98), 2) Sjö Vinn* 24,7a (22,76).3) Koskelan Akseli 25,1a (33,75).4) Josveis 25,6a (1,46).poissa: 1. Toto (2-4-8): 8,98 2,73-3,92-4,30 49,36. Toto4 voitto-osuus: 49,02. Troikka: 421,37. Päivän Duo: 1-2, kerroin: 47,29.Toto 4 pelivaihto 45979,70 e, voitto-osuus 49,02 e.Pelivaihto 638428,61 e, yleisöä 2620.