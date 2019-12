Urheilu

Teräväinen tehoili Carolinan vakuuttavassa vierasvoitossa, Dallasin Hintz teki voittomaalin

Teuvo Teräväinen

Dallas Starsin

Joonas Korpisalo

kaunisteli pistesaldoaan kahdella syöttöpisteellä Carolina Hurricanesin vakuuttavassa vierasvoitossa Calgary Flamesista. Carolina voitti Calgaryn 4–0 ja vankisti asemaansa jääkiekon NHL:n itälohkon neljäntenä.Teräväinen syötti joukkueensa 2–0- ja 4–0-maalit. Dougie Hamiltonin tekemässä, hieman onnekkaasti maaliin kimmonneessa 2–0-ylivoimaosumassa syöttäjänä oli myös Sebastian Aho.Warren Foegele teki kolmannessa erässä kaksi alivoimamaalia, joista jälkimmäisen tyhjiin.Teräväinen on NHL:n suomalaisten pistepörssissä toisena tehoillaan 7+26=33. Hänen edellään on vain Floridan Aleksander Barkov 36 pisteellään.Tappio katkaisi Calgaryn seitsemän ottelun voittoputken. Länsilohkon viime kauden runkosarjavoittaja oli voittosarjansa aikana noussut länsilohkossa seitsemänneksi.Nollan pitänyt Carolina-vahti James Reimer torjui 32 kertaa.Roope Hintz teki voittomaalin joukkueensa voittaessa Nashville Predatorsin vieraissa 4–1. Dallas nousi lännessä kolmanneksi.Ottelun kaikki maalit syntyivät toisessa erässä. Hintz laukoi Dallasin 2–1-osuman ohi Pekka Rinteen. Suomalaishyökkääjä on nyt tehnyt tällä kaudella 12 maalia, kun hän koko viime kaudella teki tulokkaana yhdeksän maalia.Dallasin suomalaisista myös Esa Lindell pääsi tehoille kirjauttamalla syöttöpisteen. Rinne torjui 18 kertaa.New York Islanders nousi itälohkossa toiseksi kaatamalla Buffalo Sabresin kotonaan 3–2 jatkoajalla.Valokeilassa oli Buffalon amerikkalaishyökkääjä Jack Eichel, joka keräsi tehot 1+1 ja venytti pisteputkensa jo 16 ottelun mittaiseksi. Eichelin putki on NHL:n tämän kauden pisin. Hän on toisena liigan maalipörssissä ja neljäntenä pistepörssissä.Eichel teki Buffalon 2–2-tasoituksen ylivoimalla Rasmus Ristolaisen syötöstä vajaat kaksi minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Anthony Beauvillier ratkaisi Islandersin voiton jatkoajalla.Ensimmäistä pudotuspelipaikkaansa sitten kevään 2011 hakeva Buffalo on itälohkossa seitsemäntenä.vaihdettiin Columbus Blue Jacketsin maalinsuulle avauserän jälkeen ottelussa, jonka Columbus hävisi Ottawa Senatorsille jatkoajalla. Ottawan 4–3-kotivoiton takuumiehenä oli hattutempun tehnyt Anthony Duclair.Korpisalo torjui 17 laukausta.New York Rangersin Kaapo Kakko ei onnistunut voittolaukauskisassa Anaheim Ducksia vastaan. Kakko epäonnistui Rangersin neljäntenä laukojana, ja seuraavana laukonut Anaheimin Jakob Silfverberg ratkaisi kotijoukkueelle 4–3-voiton.