Yllättäjä on noussut taistelemaan paikasta Huuhkajien EM-kisaryhmässä: Marcus Forss sai täyteen jo kymmenen liigamaalia

Ykkösliigan AFC Wimbledonia lainasopimuksella edustava Marcus Forss on suorituksillaan tehnyt itsestään ehdokkaan jopa Markku Kanervan lopulliseen EM-kisajoukkueeseen. Lauantaina Forss teki maalin ja syötti toisen, kun putoamista vastaan taisteleva Wimbledon otti tärkeän 2–1-voiton Doncasterista.Forss viimeisteli toisella puoliajalla ensin 1–1-tasoituksen rangaistuspotkusta. Maalisyöttö voittomaaliin oli palkinto kovasta työnteosta: Forss voitti puolustajan juoksukilpailussa pitkältä takamatkalta, ja kuljetti pallon loistavaan maalipaikkaan takaa kiiruhtaneelle Callum Reillylle.Forss on pelannut Englannissa vuonna 2012 lähtien, kun hän liittyi 13-vuotiaana West Bromwich Albionin akatemiaan. Hänen isänsä Tero Forss on entinen pääsarjapelaaja ja isoisä Rainer Forss maajoukkuetason jalkapalloilija.Brentfordista lainalla oleva 20-vuotias Forss on tehnyt Ykkösliigassa 13 ottelussa nyt kymmenen maalia.Sarjan maalipörssissä määrä oikeuttaa viidenteen sijaan. Forssin maalitahti on ollut sarjan kovimpia, sillä kärkinelikko on pelannut viidestä seitsemään ottelua enemmän kuin suomalaislupaus.Forssista on muodostunut Wimbledonin ylivoimaisesti tärkein pelaaja. Toiseksi parhaalla maalintekijällä Kwesi Appiahilla on kasassa kolme maalia, ja loput pelaajat ovat onnistuneet maalinteossa korkeintaan kerran. Wimbledon on 23 joukkueen sarjassa sijalla 19, kolme pistettä ensimmäisen putoajan yläpuolella.