Suomi välttyi ennennäkemättömältä salibandypettymykseltä: 24. peräkkäinen MM-kisamitali varmistui jatkoajalla

naisten MM-kisojen välierissä äärimmäisen karvaat tappiot kärsineet Suomi ja Tšekki ratkaisivat keskenään himmeimpien mitalien kohtalon. Flunssasta pelikuntoon toipunut Veera Kauppi varmisti 5–4-jatkoaikaosumallaan sen, että Suomen virheetön mitalisaldo salibandyn MM-turnauksissa jatkuu yhä.”Sen verran täytyy tulosurheilua kunnioittaa, että mitali on erivärinen kuin mitä tultiin hakemaan. Se on selvä”, Suomen päävalmentaja Lasse Kurronen tuumi.Kaupin pistesaldo voittoisassa pronssiottelussa oli kaksi maalia ja maalisyöttö. Samat tehot kirjattiin myös hänen siskolleen Oona Kaupille, joka voitti turnauksessa Suomen sisäisen pistepörssin.johti ottelua ensimmäisen erän jälkeen maalilla. Sveitsiä vastaan viiden maalin johtoasemasta täysin sulanut Tšekki oli kuitenkin toisessa erässä erittäin vahva.”Mentiin ylös ja alas. Saimme peliin hyvän lähdön eikä joukkuetta ollut vaikeata ladata. Ensimmäisen erän menimme pitkälti suunnitelman mukaan, mutta toinen erä oli totaalisen huono”, Kurronen tiivisti.Toisen erän alussa Tšekin Eliska Krupnova tasoitti. Punapaidat hyödynsivät Suomen hämmennyksen, ja Denisa Ratajova vei vain minuutti myöhemmin Tšekin johtoon.Erän puolivälissä Oona Kauppi kilautti maalirautoja, mutta seuraavan maalin teki Tšekki. Natalie Martinakova tuplasi Suomen takaa-ajomatkan, ja kahden erän jälkeen tilanne olikin 3–1 Tšekille.”Toisessa erässä oli samaa kuin Sveitsi- ja Slovakia-peleissä. Emme saaneet purettua Tshekin karvausta. Kolmannessa erässä saimme homman haltuun”, Kurronen tuumi.erässä olikin Suomen vuoro kiriä tappioasemasta johtoon. Erän alussa Oona Kauppi laukoi arvokkaan 2–3-kavennuksen ja alusti alle minuutin päästä Veeran tasoituksen.Kun ottelua oli jäljellä reilut seitsemän minuuttia, Suvi Hämäläinen päätti kuljetuksensa laukomalla pallon vasempaan alakulmaan. 16-vuotiaan hyökkääjän osumasta ei kuitenkaan muodostunut pronssimitalit varmistanutta maalia, sillä Tšekki tuli tasoihin viimeisellä minuutilla pelatessaan ilman maalivahtia.Ratkaisuosumalle oikeutettu tekijä oli maailman parhaisiin pelaajiin kuuluva Veera Kauppi, jonka turnaus oli sairastelun vuoksi rikkonainen. Kauppi ohitti melko kaukaa lähteneellä laukauksella Jana Christianován, ja varmisti Suomelle historian kolmannen pronssin.”Oli aika tunteikas ja vuoristoratamainen viikko. Oli hieno päästä joukkueen mukaan”, ratkaisija Veera Kauppi iloitsi.”Suunnittelimme, että en pelaa koko peliä. Ensimmäinen ja toinen erä menivät osittain penkillä, mutta loppua kohti tuli vain enemmän ja enemmän minuutteja. Olihan se rankkaa”, mutta kroppa lähti käyntiin pelin edetessä.oli Sveitsissä liikkeellä joukkueella, jossa oli 11 MM-ensikertalaista. Seuraavissa MM-kilpailuissa Suomi tavoittelee jälleen finaalipaikkaa, kun MM-mitaleista pelataan Ruotsissa kahden vuoden kuluttua.”En ollut mukana eilisessä välierässä, mutta Ruotsi alkaa olla pulassa meidän kanssa. Tämä turnaus oli tämän joukkueen tarinan alku. Olemme kasvaneet, ja näyttää hyvälle tulevaisuuden kannalta”, Veera Kauppi sanoi.Kello 17.30 alkavassa loppuottelussa Ruotsi jahtaa seitsemättä peräkkäistä maailmanmestaruuttaan. Vastustaja Sveitsi on voittanut MM-kultaa kerran, mutta siitä on aikaa jo 14 vuotta.Suomi ja Ruotsi ovat ainoat maat, jotka ovat vuonna 1997 alkaneen MM-historian aikana yltäneet mitaleille joka kerta.