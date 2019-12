Urheilu

Tennislupaus Oona Orpanan valmennuskuviot uusiksi, yhteistyö tšekkivalmentajaan päättyi

Tennislupaus

Melko

Kun

Onko

HVS-tenniksen

Oona Orpana, 18, otti omansa Turun SM-kilpailuissa ja vei kaksin- ja nelinpelin. Kaksinpelin loppuottelussa Orapana kukisti Liisa Vehviläisen 6–2, 6–0. Nelinpelimestaruus tuli Venla Ahdin kanssa.Näin Orpanan pitikin pelata. Hän on kuulunut muutaman vuoden tenniksen suuriin lupauksiin.”Hyvä fiilis, totta kai. Tämä oli tälle vuodelle hyvä lopetus. Olen tyytyväinen”, Orpana sanoi. ”Finaali oli minun paras otteluni tällä viikolla.”Orpana ratkaisi ottelun vahvoilla perulyönneillään ja nousi verkolle sopivan paikan tullen.”Laitoin mahdollisimman paljon painetta vastustajalle.”tarkalleen vuosi sitten Orpana aloitti isolla satsauksella yhteistyön tšekkiläisen Zdenek Kubikin kanssa. Tuo tarina on tullut päätökseen ja arkinen työ jatkuu Ville-Petteri Ahdin kanssa. Ahti hoiti osittain valmennusta myös vuosi sitten, mutta ottaa nyt kokonaisvastuun.”Pari viikkoa sitten, kun olin Antalyassa, olin vielä tsekkivalmentajan kanssa.”Orpana perusteli yhteistyön päättämistä raskaalla matkustusohjelmalla. Harjoitusviikot menivät Prahassa ja sen päälle tulivat kisareissut.”Puolet vuodesta menee kisoissa, ja kun on vielä lukiokin tuossa ohessa. Koen, että on parempi harjoitella Suomessa. Menee muuten liian rankaksi”, Orpana sanoi.Orpana aloitti lukion vuoden myöhemmin kuin oma ikäluokkansa ja käy nyt toista vuotta suurimmaksi osaksi etänä.tennisvuosi on pikku hiljaa päättymässä, miten se on mielestäsi mennyt?”Alkuvuosi meni tosi hyvin, mutta kesä olisi voinut mennä paremmin ja siitä odotin enemmän. Tuntui, että kausi loppui hyvin ja tästä on hyvä lähteä ensi vuoteen”, Orpana sanoi.”Kaikki osa-alueet ovat menneet eteenpäin, kun viime vuonna oli loukkaantumisia.”edelleen täysi satsaus tennikseen?”Joo, joo ihan samanlainen kuin aina ennenkin.”Vuoden aikana Orpana eteni kahdeksassa ITF-tason turnauksessa vähintään välieriin, osassa loppuotteluun. Hänen WTA-rankkauksensa nousi uran korkeimpaan lukemaan 481.Vuosi 2020 alkaa kahdella turnauksella Tunisiassa ja sen jälkeen on Suomessa pelattava Fed Cupin joukkuekilpailu.Otto Virtanen voitti uransa ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruuden. Hän kukisti loppuottelussa seurakaverinsa Masi Sarpolan 6–3, 6–2.