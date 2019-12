Urheilu

Therese Johaugin ylivoima jatkuu, Pärmäkoski jäi lähes minuutin vapaan kympillä Davosissa

Norjan

Johaug

Krista Pärmäkoski

Normaalimatkojen

Therese Johaug jatkoi ylivoimaansa maastohiihdon maailmancupissa Sveitsin Davosissa. Norjalaistähden ei tarvinnut ottaa jalkaa kaasulta 1 600 metrin korkeudessa, vaan hän piti kovaa vauhtia alusta lähtien vapaan hiihtotavan kymmenellä kilometrillä.”Tunsin, että ollaan korkealla, mutta pystyin hiihtämään tasapainoisen kilpailun”, Johaug kuvasi uutistoimisto NTB:lle.on taipunut muille vain maailmancupin sprinteissä, jos hän on niihin osallistunut. Pidemmät, niin sanotut normaalimatkat, ovat olleet Johaugin suvereenia hallintaa.Davosissa Johaug kukisti toiseksi hiihtäneen maannaisensa Heidi Wengin runsaalla puolella minuutilla. Yhdysvaltain Jessica Diggins oli kolmas 36,4 sekuntia Johaugia hitaampana.hiihti viidenneksi ja kertoi Ylen tv-haastattelussa aloittaneensa liian lujaa.”Näköjään tähän ikään ei ole oppinut”, Johaugille 53 sekunnilla taipunut Pärmäkoski tuumasi Ylelle.Kuudenneksi hiihtänyt Kerttu Niskanen jatkoi hyvää alkukauttaan, mutta ero Johaugiin venähti yli minuuttiin.”Kesä ja syksy menivät hyvin, joten minulta on lupa odottaa vielä parempaa”, Niskanen sanoi Ylelle.maailmancupissa Johaug on ylivoimaisessa johdossa neljän osakilpailun jälkeen. Hänellä Johaug 330 pistettä, kun kakkosena oleva Weng on saanut kasaan 236 pinnaa.Pärmäkoski on neljäntenä 165 pisteellään.