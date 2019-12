Urheilu

Alavireinen Arsenal jäi Manchester Cityn jyrän alle, belgialaistähti hääri pyörremyrskynä

Belgialaistähti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

City

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Manchester United

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marraskuun

Kevin De Bruyne hääri kentällä pyörremyrskynä, kun Manchester City haki jalkapallon Englannin Valioliigassa 3–0-vierasvoiton Arsenalista.Cityn De Bruyne aloitti lontoolaisjoukkueen kurittamisen toisella peliminuutilla laukomalla pallon taidolla maaliin Gabriel Jesusin syötöstä. Varttitunnin kohdalla De Bruyne tarjoili maukkaan syötön Raheem Sterlingille, joka vei Cityn kahden maalin johtoon.Kun kamppailua oli takana 40 minuuttia, De Bruyne päätti nousunsa tyylikkääseen alanurkkalaukaukseen ja 0–3-maaliin. Hetkeä myöhemmin Arsenalin maalivahti Bernd Leno sai De Bruynen tuliseen laukaukseen näppejään hieman väliin, ja pallo osui maalikehikoihin.oli avauspuoliajalla ylivoimainen, ja ottelu käytännössä ratkesi ensimmäisen 45 minuutin aikana.”On nautinto pelata Kevin De Bruynen kanssa. Hän on yksi suurimmista pelaajistamme. Olen onnekas oppiessani häneltä”, avaukseen nostettu keskikenttäpelaaja Phil Foden sanoi BBC:lle.Vaisua kautta pelaava Arsenal oli voittanut edellisessä sarjapelissään West Hamin, mutta oli sitä ennen jäänyt Valioliigassa seitsemän peräkkäistä kertaa voitotta. Arsenal on jämähtänyt sarjataulukossa yhdeksänneksi.City on kolmantena, mutta ero kärjessä porskuttavaan Liverpooliin on 14 pistettä. Toisena oleva Leicester on Cityä neljä pistettä edellä.oli pitkään tappiolla Evertonia vastaan mutta nousi lopulta 1–1-kotitasapeliin. Ensimmäisellä puoliajalla tullut avausosuma oli kotijoukkueen kannalta nolo, sillä pallo meni kulmapotkutilanteessa Victor Lindelöfin jalasta omaan maaliin.Vaihdosta kentälle tullut Mason Greenwood laukoi kotijoukkueen tasoihin 77. minuutilla.Tottenham nappasi 2–1-vierasvoiton Wolverhamptonista ja kipusi Manchester Unitedin ohi viidenneksi. Tottenhamilla on koossa 26 ja kuudentena majailevalla ManUlla 25 pistettä.Jan Vertonghen ratkaisi Tottenhamille voiton lisäajalla puskemalla kulmapotkutilanteesta 1–2-maalin.loppupuolella Tottenhamin päävalmentajaksi tullut Jose Mourinho on saanut lontoolaisjoukkueen Valioliigassa hyvään vireeseen. Tottenham on voittanut Mourinhon komennossa viidestä liigapelistään neljä ja hävinnyt yhden.