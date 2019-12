Urheilu

Lewis Hamilton jäi kriketinpelaaja Ben Stokesin varjoon, kun britit äänestivät vuoden urheilijaa

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

krikettimaajoukkueen tähtipelaaja Ben Stokes on valittu Britannian vuoden 2019 urheilijaksi. Kakkoseksi sijoittui formula ykkösten maailmanmestari Lewis Hamilton.28-vuotias Stokes johdatti kriketin emämaan Englannin sen ensimmäiseen maailmanmestaruuteen. Stokes valittiin dramaattisen finaalin parhaaksi pelaajaksi. Englanti voitti loppuottelussa Uuden-Seelannin jatkosyöttösarjojen jälkeen.Edellisen kerran kriketinpelaaja on valittu Britannian parhaaksi vuonna 2005, jolloin tittelin vei Andrew Flintoff.Äänestyksessä kolmanneksi sijoittui pikajuoksija Dina Asher-Smith, joka voitti 200 metrillä MM-kultaa.Ehdolla olivat lisäksi kymmenottelija Katarina Johnson-Thompson, jalkapalloilija Raheem Sterling ja rugbypelaaja Alun Wyn Jones.Britanniassa vuoden urheilija -äänestys poikkeaa merkittävästi Suomen Vuoden urheilija -valinnasta. Britanniassa äänestyksen järjestää yleisradioyhtiö BBC ja se on yleisöäänestys, joka tapahtuu vuoden urheilija -ohjelman aikana.Aberdeenissa sunnuntaina järjestetyssä vuoden urheilija -gaalassa jaettiin myös muita palkintoja. Muun muassa vuoden joukkueeksi valittiin Englannin krikettimaajoukkue ja maailman urheilutähdeksi maratoonari Eliud Kipchoge.