Kiina vastasi Mesut Özilin kritiikkiin uiguurivähemmistöjen vainosta: ”Häntä on petkutettu valeuutisilla, tervetuloa Xinjiangiin”

ulkoministeriö tiedotti maanantaina, että Arsenalin keskikenttäpelaajaa Mesut Öziliä ”on täydellisesti petkutettu valeuutisilla”, kun Özil kritisoi Kiinan muslimien uiguurivähemmistön vainoa.Arsenal irtisanoutui sunnuntaina Özilin kommenteista toteamalla, että kyse oli pelaajan omista mielipiteistä. Kiinan valtion tv-yhtiö CCTV jätti näyttämättä sunnuntaina pelatun Arsenal–Manchester City -ottelun.YK ja ihmisoikeusjärjestöt arvioivat 1–2 miljoonan pääosin uiguurimuslimien olevan ankarissa olosuhteissa Xinjiangissa ”uudelleenkoulutusleireillä”. Peking on kutsunut sitä terrorismin vastaiseksi kampanjaksi, jossa ihmisiä käännytetään pois islamista ja muslimikulttuurista. Kiina on säännöllisesti kiistänyt uiguurien kaltoin kohtelun.ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang totesi maanantaina, että hän ei tiedä, onko Özil koskaan vieraillut Xinjiangissa.”Häntä on täydellisesti petkutettu valeuutisilla”, Shuang sanoi.”Toivotamme herra Özilin saapumaan Xinjiangiin ja lähtemään kävelylle ja katselemaan ympärilleen. Niin kauan kuin hänellä on tervettä järkeä, ja hän pystyy erottamaan oikean ja väärän sekä puolustamaan objektiivisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, hän näkee toisenlaisen Xinjiangin.”