Ainakin 135:tä tennispelaajaa epäillään sopupeleistä – mukana yksi huippupelaaja

135 tennispelaajan epäillään saksalaismedian mukaan sotkeutuneen kansainväliseen vedonlyönti- ja tulosmanipulointiskandaaliin. Pelaajien joukossa on maailmanrankingissa 30 parhaan joukkoon sijoittuva pelaaja.Tapauksesta uutisoivat yhteistyössä asiaa selvittänyt saksalainen päivälehti Die Welt ja ZDF-televisiokanava. Tapausta tutkivat Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja Euroopan maiden viranomaiset.on Armenian järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvästä vedonlyöntiverkostosta, joka on levittänyt toimintaansa seitsemään Euroopan maahan. Tulosten manipulointi on ollut laajaa”, belgialainen valtakunnansyyttäjä Eric Bisschop kommentoi tapausta ZDF:lle.Syyttäjän mukaan sopupeleistä on lyöty satoja pieniä vetoja, joista on saatu kussakin tapauksessa satojen tuhansien eurojen voitot.ZDF ja Die Welt haastattelivat tapauksesta myös entistä argentiinalaista pelaajaa Marco Trungellitia, joka on kertonut saaneensa yhteydenottoja sopupelien järjestäjiltä.”Tätä tapahtuu kaikilla tasoilla. Sopupeleihin on sotkeutunut myös maailmanlistalla 50 parhaan joukkoon yltäneitä ammattilaisia”, Trungelliti kertoi.