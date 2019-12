Urheilu

SUL:n puheenjohtaja Sami Itani: ”Olen luottavainen, että vuonna 2022 Ruotsi-ottelu käydään Olympiastadionilla”

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olympiastadionin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Emmehän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi-ottelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itani