Päävalmentaja Henrik Dettmann vieraili Chicagossa Lauri Markkasen luona ja näki paljon hyvää: ”Ihmisillä on väärät odotukset”

parhaaseen koripalloilijaan Lauri Markkaseen on kohdistunut viime aikoina vääränlaisia odotuksia.Tätä mieltä on Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann, joka oli vastikään tapaamassa Markkasta Chicagossa.Dettmann seurasi viikon aikana Markkasen harjoittelua ja oli katsomossa neljässä Chicago Bullsin kotiottelussa.Suomessa on median kautta välittynyt sellainen kuva, että Markkanen on pelannut alkukauden aikana alakanttiin.”Tässä on koko ajan sellainen asetelma, että jotkut ovat asettaneet jonkinlaisia odotuksia. Kun heidän odotuksensa eivät täyty, se synnyttää erilaisia ajatusketjuja ja teorioita siitä, mitä pitäisi tehdä. Se lähtee yksinkertaisesti siitä, että ihmisillä on väärät odotukset”, Dettmann sanoi maanantaina puhelimitse HS:lle ennen lentomatkaa Salt Lake Cityyn.mediassa spekuloitiin maanantaina, onko Dettmann ollut Chicagossa jonkinlaisessa mentorin roolissa auttamassa ja motivoimassa Markkasta ”takaisin raiteilleen”.Dettmannin mukaan kyse on ollut samanlaisesta vierailusta Markkasen luokse kuin on tapahtunut kahdella edelliselläkin kaudella. Dettmann kiertää jo kaksi viikkoa jatkuneella Amerikan-reissullaan muidenkin Yhdysvalloissa pelaavien maajoukkuemiesten luona.Dettmannin mukaan näillä vierailuilla hän ja pelaaja puhuvat elämästä ja ”joskus vähän koripallostakin”.”Laurin tapauksessa sain nähdä myös hänen perheensä, mikä oli hieno asia. Kai sitä voi kutsua isossa kuvassa jonkinlaiseksi mentoroinniksi, mutta kyse on normaalista pelaajan ja valmentajan välisestä vuorovaikutuksesta. Vaihdetaan ajatuksia.”Dettmann myöntää, että sellaiset odotukset ovat ihan ymmärrettäviä, että Markkanen tekisi joissakin peleissä enemmän pisteitä.”Lauri pelaa sen eteen, että joukkue voittaa. Hän ei pelaa sen eteen, että hän tekee itse paljon pisteitä. Jotkut eivät sitä ymmärrä, että sellainenkin ihminen voi olla tässä koripallobisneksessä.”mielestä Markkanen hallitsee tilanteen hyvin.”Lauri pelaa hyvin. Joukkue pelaa paremmin kuin viime vuonna. Joukkue pystyy haastamaan vastustajaa kuin vastustajaa ja joskus jopa voittamaan. Joukkue on liigan kolmanneksi nuorin. On selvä asia, että tulee hyviä ja huonoja pelejä niin joukkueelle kuin Laurillekin.”Dettmannin mukaan hänen vierailunsa Chicagossa on myös osa jatkuvaa yhteydenpitoa Bullsin kanssa.”Heidän valmentajansa Jim Boylen käy kesällä Suomessa, on käynyt jo kolmena kesänä peräkkäin. Ja minä käyn kerran kauden aikana tapaamassa sekä Lauria että valmentajaa. Ihan normaalia toimintaa.”