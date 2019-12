Urheilu

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Golf

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalkapallo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkiekko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koripallo

Tennis

Purjehdus

Rahapelejä

Tv-urheilua

(suluissa sijoitus edellisellä listalla):Miehet: 1) Brooks Koepka USA 10,82 (1), 2) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 9,64 (2), 3) Jon Rahm Espanja 8,33 (3), 4) Justin Thomas USA 7,339 (4), 5) Dustin Johnson USA 7,337 (5), 6) Tiger Woods USA 6,79 (6), 7) Patrick Cantlay USA 6,47 (7), 8) Justin Rose Englanti 6,38 (8), 9) Xander Schauffele USA 5,87 (9), 10) Tommy Fleetwood Englanti 5,74 (10),...suomalaisia: 139) Mikko Korhonen 1,20 (140), 177) Kalle Samooja 0,94 (176), 383) Tapio Pulkkanen 0,46 (385), 401) Sami Välimäki 0,44 (401), 431) Kim Koivu 0,40 (425).Naiset: 1) Ko Jin-young Etelä-Korea 9,75 (1), 2) Park Sung-hyun Etelä-Korea 7,02 (2), 3) Nelly Korda USA 6,71 (3), 4) Danielle Kang USA 5,92 (4), 5) Nasa Hataoka Japani 5,82 (5), 6) Kim Sei-young Etelä-Korea 5,78 (6), 7) Lee Yeong-eun Etelä-Korea 5,69 (8), 8) Brooke M. Henderson USA 5,69 (7), 9) Minjee Lee Australia 5,66 (9), 10) Lexi Thompson USA 5,49 (10),... suomalaisia: 299) Sanna Nuutinen 0,34 (301), 301) Ursula Wikström 0,34 (300), 455) Noora Komulainen 0,16 (457), 526) Krista Bakker 0,12 (527)., 595) Niina Liias 0,09 (598).liiga sunnuntaina: Getafe–Valladolid 2–0, Celta Vigo–Mallorca 2–2, Espanyol–Betis 2–2, Sevilla–Villarreal 1–2, Valencia–Real Madrid 1–1.liiga Serie A sunnuntaina: Verona–Torino 3–3, Bologna–Atalanta 2–1, Juventus–Udinese 3–1, AC Milan–Sassuolo 0–0, AS Roma–SPAL 3–1, Fiorentina–Inter 1–1.: Winnipeg–Philadelphia 7–3 (2–0, 4–2, 1–1), W: Patrik Laine 1+0. Chicago–Minnesota 5–3 (2–1, 1–2, 2–0), M: Kaapo Kähkönen 22/26 torjuntaa. Detroit–Los Angeles 2–4 (0–1, 0–2, 2–1), Las Vegas–Vancouver 6–3 (2–1, 2–0, 2–2).(ottelut, maalit+syöttöpisteet, pisteet, plus-miinuslukema, jäähyminuutit): 1) Connor McDavid Edmonton 35, 20+37=57, 0, 18, 2) Leon Draisaitl Edmonton 35, 20+36=56, –5, 10, 3) Nathan MacKinnon Colorado 32, 20+30=50, +8, 6, 4) Brad Marchand Boston 34, 18+32=50, +18, 45, 5) David Pastrnak Boston 34, 28+20=48, +12, 26, 6) Jack Eichel Buffalo 34, 23+25=48, +14, 16, 7) John Carlson Washington 34, 12+33=45, +19, 10, 8) Artemi Panarin NY Rangers 32, 19+23=42, +15, 12, 9) Patrick Kane Chicago 34, 18+22=40, –2, 28, 10) Jonathan Huberdeau Florida 32, 11+26=37, +5, 16.: 1) Aleksander Barkov Florida 32, 10+26=36, +3, 14, 2) Teuvo Teräväinen Carolina 33, 7+26=33, +10, 6, 3) Patrik Laine Winnipeg 31, 10+21=31, +8, 10, 4) Sebastian Aho Carolina 33, 18+12=30, +9, 8, 5) Joonas Donskoi Colorado 32, 13+14=27, +4, 12, 6) Mikko Rantanen Colorado 16, 8+13=21, +4, 2, 7) Miro Heiskanen Dallas 34, 7+14=21, +9, 8) Joel Armia Montreal 31, 11+7=18, +5, 10, 9) Kasperi Kapanen Toronto 34, 8+10=18, –4, 6, 10) Rasmus Ristolainen Buffalo 34, 2+14=16, +9, 28,11) Roope Hintz Dallas 27, 12+3=15, +2, 4, 12) Kaapo Kakko NY Rangers 30, 6+8=14, –9, 8. 13) Artturi Lehkonen Montreal 33, 6+7=13, +5, 16, 14) Sami Vatanen New Jersey 28, 4+9=13, –2, 10, 15) Valtteri Filppula Detroit 35, 3+10=13, –25, 12. , 16) Mikael Granlund Nashville 28, 4+8=12, –2, 12, 17) Mikko Koivu Minnesota 28, 2+10=12, +2, 10, 18) Erik Haula Carolina 16, 8+3=11, 0, 6, 19) Henri Jokiharju Buffalo 34, 3+7=10, +4, 22, 20) Esa Lindell Dallas 34, 2+8=10, +7, 4.21) Olli Määttä Chicago 30, 1+7=8, –3, 4, 22) Jesperi Kotkaniemi Montreal 22, 3+2=5, –6, 2, 23) Ville Heinola Winnipeg 8, 1+4=5, +3, 4, 24) Markus Granlund Edmonton 29, 3+1, 4, –2, 14, 25) Leo Komarov NY Islanders 15, 0+4=4, +2, 2, 26) Markus Nutivaara Columbus 10, 2+0=2, –1, 2, 27) Miikka Salomäki Nashville 5, 1+0=1, +2, 4, 28) Eetu Luostarinen Carolina 8, 0+1=1, –2, 0, 29) Juuso Riikola Pittsburgh 12, 0+1=1, 0, 2, 30) Antti Suomela San Jose 5, 0+1=1, +1, 0,31) Urho Vaakanainen Boston 5, 0+0=0, +2, 0, 32) Joona Luoto Winnipeg 14, 0+0=0, –3, 2, 33) Otto Leskinen Montreal 5, 0+0=0, 0, 0, 34) Aleksi Saarela Florida 3, 0+0=0, +1, 0, 35) Sami Niku Winnipeg 1, 0+0=0, 0, 0, 36) Otto Koivula NY Islanders 6, 0+0=0, 0, 2, 37) Henrik Borgström Florida 4, 0+0=0, –2, 2.(ottelut, torjuntaprosentti, päästettyjen maalien keskiarvo; vähintään 8 pelattua ottelua): 1) Tristan Jarry Pittsburgh 14, 93,7, 1,92, 2) Darcy Kuemper Arizona 23, 93,5, 1,97, 3) Ben Bishop Dallas 23, 93,3, 2,07, 4) Thomas Greiss NY Islanders 16, 93,2, 2,16.: 1) Tuukka Rask Boston 20, 92,6, 2,24, 2) Antti Raanta Arizona 12, 91,9, 2,72, 3) Joonas Korpisalo Columbus 25, 90,6, 2,73, 4) Mikko Koskinen Edmonton 20, 91,4, 2,74, 5) Pekka Rinne Nashville 18, 89,3, 2,99, 6) Juuse Saros Nashville 16, 89,4, 3,04.Korisliiga:Ura-Basket–KTP-Basket 82–77 (41–32).Seuraava ottelut:17.12. Helsinki Seagulls–Vilpas.: Brooklyn–Philadelphia 109–89, Atlanta–LA Lakers 96–101, Indiana–Charlotte 107–85, New Orleans–Orlando 119–130, Denver–New York 111–105, Golden State–Sacramento 79–100.Sarjatilanne (voitot–tappiot):Itälohko: 1) Milwaukee 24–3, 2) Miami 19–7, 3) Philadelphia 20–8, 4) Boston 17–7, 5) Toronto 17–8, 6) Indiana 18–9, 7) Brooklyn 14–12, 8) Orlando 12–14, 9) Detroit 11–15, 10) Charlotte 12–17,11) Chicago 10–18, 12) Washington 7–17, 13) Cleveland 6–20, 14) Atlanta 6–21, 15) NY Knicks 6–21.Länsilohko: 1) LA Lakers 24–3, 2) LA Clippers 20–8, 3) Dallas 16–7, 4) Houston 17–8, 5) Denver 17–8, 6) Utah 15–11, 7) Sacramento 12–14, 8) Oklahoma 11–14, 9) Phoenix 11–14, 10) Minnesota 10–15,11) San Antonio 10–15, 12) Portland 10–16, 13) Memphis 9–17, 14) New Orleans 6–21, 15) Golden State 5–23.(suluissa sijoitus edellisellä listalla):Miehet, ATP:Kaksinpeli: 1) Rafael Nadal Espanja 9985 pistettä (1), 2) Novak Djokovic Serbia 9145 (2), 3) Roger Federer Sveitsi 6590 (3), 4) Dominic Thiem Itävalta 5825 (4), 5) Daniil Medvedev Venäjä 5705 (5), 6) Stefanos Tsitsipas Kreikka 5300 (6), 7) Alexander Zverev Saksa 3345 (7), 8) Matteo Berrettini Italia 2870 (8), 9) Roberto Bautista Agut Espanja 2540 (9), 10) Gael Monfils Ranska 2530 (10),...suomalaisia: 123) Emil Ruusuvuori 459 (124), 493) Patrik Niklas-Salminen 60 (493), 611) Harri Heliövaara 37 (609), 1004) Otto Virtanen 9 (1004).Nelinpeli: 1) Juan Sebastian Cabal Kolumbia ja Robert Farah Kolumbia 8230 (1), 3) Nicolas Mahut Ranska 7180 (3), 4) Horacio Zeballos Argentiina 5610 (4), 5) Pierre-Hugues Herbert Ranska 5290 (5), 6) Lukasz Kubot Puola 5090 (6), ...suomalaisia: 17) Henri Kontinen 3750 (17), 144) Heliövaara 521 (144), 259) Ruusuvuori 221 (259), 309) Niklas-Salminen 166 (309).Naiset, WTA:Kaksinpeli: 1) Ashleigh Barty Australia 7851 (1), 2) Karolina Pliskova Tshekki 5940 (2), 3) Naomi Osaka Japani 5496 (3), 4) Simona Halep Romania 5462 (4), 5) Bianca Andreescu Kanada 5133 (5), 6) Elina Svitolina Ukraina 5075 (6), 7) Petra Kvitova Tshekki 4776 (7), 8) Belinda Bencic Sveitsi 4685 (8), 9) Kiki Bertens Hollanti 4245 (9), 10) Serena Williams USA 3935 (10),...suomalaisia: 481) Oona Orpana 81 (484), 558) Anastasia Kulikova 59 (584), 1246) Alexandra Anttila 4 (1 244).Nelinpeli: 1) Barbora Strycova Tshekki 7110 (1), 2) Kristina Mladenovic Ranska 6990 (2), 3) Timea Babos Unkari 6965 (3), 4) Su-Wei Hsieh Taiwan 6705 (4), 5) Aryna Sabalenka Valko-Venäjä 6655 (5), 6) Elise Mertens Belgia 6615 (6),...suomalaisia: 523) Orpana 98 (520), 608) Kulikova 71 (608), 1183) Emma Laine 11 (1177).Finnjollan MM-kilpailut, 1. päivä:Tilanne 2/10 lähdön jälkeen:1) Andy Maloney Uusi-Seelanti 6 sijalukupistettä (sijat 5, 1), 2) Josh Junior Uusi-Seelanti 6 (1, 5), 3) Nenad Bugarin Kroatia 10 (8, 2), 4) Alejandro Muscat Espanja 11 (2, 9),...22) Oskari Muhonen Suomi 44 (10, 34), 45) Jesse Kylänpää Suomi 90 (45, 45), 48) Waltteri Moisio Suomi 94 (44, 50).Päiväarvonta (16.12.): 4, 6, 8, 9, 11, 18, 21, 27, 34, 36, 37, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 62, 67, 69. Kunkkunumero: 53.Ilta-arvonta (16.12.): 5, 13, 19, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 44, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 66, 69, 70. Kunkkunumero: 19.11.30 ja 14.30 Alppihiihdon mc: Suurpujottelu N, Courchevel19.00 Ravit: Toto 5, Oulu16.30 FIFA Club World Cup: Ottelu viidennestä sijasta19.30 FIFA Club World Cup: Välierä20.00 SHL: Luulaja–Skellefteå19.30 Bundesliiga: Werder Bremen–Mainz21.30 Bundesliiga: Dortmund–RB Leipzig21.45 Englannin liigacup: Aston Villa-Liverpool03.05 NHL: Winnipeg–Carolina02.05 NHL: Philadelphia–Anaheim05.35 NHL: San Jose–Arizona22.05 Ranskan liigacup: Monaco-Lille18.30 KHL: Dynamo Moskova–Jokerit02.05 NHL: Boston–Los Angeles05.05 NHL: Vancouver–Montreal18.30 KHL: Ottelu avoin02.05 NHL: Toronto–Buffalo