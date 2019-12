Urheilu

Italian jalkapallon rasisminvastainen kampanja apinakuvineen hämmentää: ”Sairas vitsi”

Rasismin

jalkapalloliigan Serie A:n rasisminvastainen kampanja apinakuvineen on herättänyt hämmennystä, kertoo uutistoimisto AFP. Maanantai-iltana Serie A:ssa pelaava AS Roma ihmetteli Twitterissä kampanjan ideaa.”AS Roma oli erittäin yllättynyt nähtyään Serie A:n rasisminvastaisen kampanjan maalattuine apinoineen sosiaalisessa mediassa. Ymmärrämme, että liiga haluaa torjua rasismin, mutta emme usko tämän olevan oikea tapa”, seura kirjoittaa.Aiemmin Serie A:n toimitusjohtaja Luigi Servio oli esitellyt kampanjasuunnitelman, jossa oli jokaisesta sarjan joukkueesta yhden pelaajan allekirjoitus. Liiga esitteli myös italialaisen taitelijan Simone Fugazzotton teoksen, jossa on kolme apinaa lähikuvissa hieman erilaisilla värisävyillä. Liigan mukaan teoksen tavoitteena on puolustaa integraation, monikulttuurisuuden ja veljeyden arvoja.Kun Fugazzotton teos kohtasi arvostelua, liiga julkaisi lausunnon: ”Todellinen taide on provokatiivista.”Fugazzotton maalauksissa lähes aina on apinoita, jotka on puettu ihmisten vaatteisiin ja edustavat erilaisia kulttuureja ja historiallisia ajanjaksoja.”Maalaan apinoita vain ihmisten vertauskuviksi. Käännämme konseptin takaisin rasisteihin, koska olemme kaikki alunperin apinoita. Joten maalasin länsimaalaisen apinan, aasialaisen apinan ja mustan apinan”, Fugazzotto sanoi kampanjan alkaessa.Italiassa on kuluneen kauden aikana jalkapallo-otteluissa kuultu rasistista huutamista, muun muassa mustiin pelaajiin kohdistuneita apinahuutoja.vastainen FARE-järjestö (Football Agaist Racism in Europe) on kuitenkin kutsunut kampanjan taidetta ”huonoksi vitsiksi”.”Jälleen Italian jalkapallo jättää maailman sanattomaksi. Maassa, jossa viranomaiset epäonnistuvat rasismin käsittelyssä viikosta toiseen, Serie A julkaisee kampanjan, joka näyttää sairaalta vitsiltä”, FARE twiittasi.