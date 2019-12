Urheilu

Kiekkoleijonien huppari saa huomiota sosiaalisessa mediassa: Leiojnat, ”Siitä tuli tuollainen hauska juttu”

kiekkoleijonien hupparissa on teksti ”Leijonat”. Sen alla on valmistajan, Rukan, tyylin mukaisesti sama vesiliikennemerkein. Huomiota herättää se, että pari merkkiä on väärässä järjestyksessä eli hupparissa lukee ”Leiojnat”.Muun muassa HIFK julkaisi Twitterissä kuvan Frans Tuohimaasta kyseisessä hupparissa.Jääkiekkoliiton myynti- ja markkinointijohtaja Lassi Rönkkönen kertoo HS:lle, että virhe oli huomattu heti Rukalla, kun hupparit valmistuivat.”Periaatteessa mietimme, otetaanko ne pois, mutta keskustelimme Rukan kanssa ja seuraaviin tulee [vesiliikennemerkit] oikeassa järjestyksessä. Hupparit pidetään, mutta mediatilaisuuksissa niitä ei käytetä”, Rönkkönen sanoo.”Toisaalta se on vähän niin kuin virheet vanhassa Suomen passissa; katsotaan, kuka huomaa ensimmäisenä. Siitä tuli tuollainen hauska juttu.”Rönkkönen kertoo, että huppareita näytettiin liiton toimistolla purjehdusta harrastaville henkilökunnan jäsenille.”Heti huomasivat”, Rönkkönen nauraa.Virheellisiä huppareita on valmistettu muutamia kymmeniä. Ne olivat käytössä 18-vuotiaiden maajoukkueella Kanadan turnauksessa. Lisäksi huppareita on jaettu osalle EHT-leirityksessä olleille kiekkoleijonille ja myös jääkiekkoliiton henkilökunnalle.oleva virhe ei ole jäänyt huomaamatta myöskään sosiaalisessa mediassa: ”Fränältä ei yhtään mitään pois, mut harmittava typo hupparissa. #LEIOJNAT @leijonat.””Turha tässä on siis väittää olevansa kokenut matruusi. Hienoa idea, mutta harmittava tuo erhe, että ihan käyttöön asti on päätynyt. Leiojnat.”