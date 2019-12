Urheilu

Kiekkoleijonien huppari saa huomiota sosiaalisessa mediassa: Leiojnat

Suomen kiekkoleijonien hupparissa on teksti ”Leijonat”. Sen alla on valmistajan, Rukan, tyylin mukaisesti sama vesiliikennemerkein. Huomiota herättää se, että pari merkkiä on väärässä järjestyksessä eli hupparissa lukee ”Leiojnat”.



Muun muassa HIFK julkaisi Twitterissä kuvan Frans Tuohimaasta kyseisessä hupparissa.

Merkkijonossa oleva virhe ei ole jäänyt huomaamatta sosiaalisessa mediassa: ”Fränältä ei yhtään mitään pois, mut harmittava typo hupparissa. #LEIOJNAT @leijonat.”





”Turha tässä on siis väittää olevansa kokenut matruusi. Hienoa idea, mutta harmittava tuo erhe, että ihan käyttöön asti on päätynyt. Leiojnat.”