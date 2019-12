Urheilu

Epo uhkaa ranskalaisjuoksijan perhesopua – hormonista kärynnyt juoksija syyttää isäpuoltaan ”myrkytyksestä”

Estejuoksun

Isäpuoli

viisinkertainen Ranskan mestari syyttää syyskuisesta dopingkärystään isäpuoltaan. Ophelie Claude-Boxbergerin dopingnäytteestä paljastui veriarvoja ja sitä kautta suorituskykyä kohottavan epo-hormonin käyttö, ja hän on lakimiehineen nostanut tapauksesta syytteen isäpuoltaan vastaan.Claude-Boxberger, 31, on kieltänyt syyllisyytensä koko tapauksen käsittelyn ajan. Nyt Claude-Boxberger syyttää isäpuoltaan ”myrkytyksestä”, sillä hän sanoo saaneensa kiellettyä lääkeainetta kehoonsa tietämättään. Syytteen hän nosti kotipaikkakunnallaan Monbeliardissa Ranskan itäosissa.kuului Claude-Boxbergerin taustajoukkoihin, ja hän sanoo valmistelleensa juoksijalle ruiskeen, jossa oli urheilijoilta kiellettyä hormonia.Tapausta tutkivat viranomaiset ovat suhtautuneet kaksikon tarinoihin epäillen, koska he epäilevät isäpuolen uhrautuvan urheilijan puolesta, jotta tämä välttäisi neljän vuoden kilpailukiellon.