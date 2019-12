Urheilu

Keskiviikon tulospörssissä muun muassa jääkiekkoa, koripalloa ja purjehdusta

Amerikkalaisen jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Maastohiihto

Purjehdus

Rahapelejä

Tv-urheilua

New Orleans–Indianapolis 34–7Kunlun Red Star–Admiral 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)KRS: Olli Palola 1+0.Avtomobilist–Amur 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)Metallurg Mg–Neftehimik vl. 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0)Salavat–Sibir 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)SJU: Juha Metsola 27/30 torjuntaa, SN: Harri Säteri 23/25, Jukka Peltola 0+1.Dinamo Msk–Jokerit ja. 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)J: Janis Kalnins 31/32, Viktor Lööv 1+0, John Norman 0+1, Veli-Matti Savinainen 1+0, Mikko Lehtonen 0+1.SKA–Severstal ja. 4–3 (0–2, 0–1, 3–0, 1–0)Spartak–Vitjaz 6–0 (3–0, 2–0, 1–0)Dinamo Mn–Lokomotiv ja. 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)Riian Dinamo–TsSKA 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)Florida–Ottawa 6–1 (1–0, 5–1, 0–0)F: Aleksander Barkov 1+0.NY Rangers–Nashville 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)Na: Juuse Saros 39/41 torjuntaa.Dallas–Edmonton 1–2 (0–2, 0–0, 1–0)E: Mikko Koskinen 34/35 torjuntaa.St. Louis–Colorado 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)C: Mikko Rantanen 1+0.Columbus–Washington 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)C: Joonas Korpisalo 30/30 torjuntaa.Maalivahdit: Kiia Lahtinen (Hunters), Aino Laitinen (Team Kuortane).Puolustajat: Julia Ahlskog (Team Kuortane), Oona Koukkula (Team Kuortane), Nelli Laitinen (Kiekko-Espoo), Krista Parkkonen (SaiPa), Sanni Rantala (Team Kuortane), Elli Suoranta (Ilves), Anni Timonen (TPS), Siiri Yrjölä (Kiekko-Vantaa).Hyökkääjät: Anna-Kaisa Antti-Roiko (Kärpät), Oona Havana (Kärpät), Tilli Keränen (Kärpät), Sofia Nuutinen (Kiekko-Espoo), Pauliina Salonen (TPS), Sofianna Sundelin (Team Kuortane), Nea Tervonen (Team Kuortane), Satu Teräväinen (Kiekko-Espoo), Lisette Täks (Team Kuortane), Sanni Vanhanen (Tappara), Sanni Vartiainen (Team Kuortane), Kiira Yrjänen (Team Kuortane).Suomen alkulohkon ottelut: 26.12.USA–Suomi, 27.12.Suomi–Kanada, 29.12.Venäjä–Suomi. Puolivälierät pelataan 30.12., välierät 1.1.ja mitalipelit 2.1.Helsinki Seagulls–Vilpas 111–76 (22–22, 23–21, 35–15, 31–18)Helsinki Seagulls: Elijah Stewart 25/7, Antti Kanervo 18/2, Trae Bell-Haynes 16/4/11 syöttöä, Richard Williams 15/4/6 syöttöä, Timo Heinonen 11/5, Kazembe Abif 10/6, Tuukka Kotti 9/2, Sakari Laakso 4/3, Ricky Waxlax 3/0.Vilpas: Christopher Flemmings 20/5, Mikko Koivisto 10/2, Jamuni McNeace 10/4, DJ Laster 9/2, Justin Baker 7/6, Juho Nenonen 6/3, Henri Kantonen 6/3, Aatu Kivimäki 5/0, Teemu Rannikko 3/1/6 syöttöä, Riku Laine 0/3.Erotuomarit: Miltiadis Ioannidis, Ari Mikkola, Karolina Andersson.Yleisö: 1161.Detroit–Washington 119–133, Toronto–Cleveland 133–113, Houston–San Antonio 109–107 , Memphis–Miami 118–111, Milwaukee–Dallas 116–120, Oklahoma–Chicago 109–106 (C: Lauri Markkanen 13 pistettä/3 levypalloa/1 syöttö/2 riistoa/2 torjuntaa, peliaika 35.46 min), Phoenix–Portland 110–111.Lohkotilanteet (voitot/tappiot):Itälohko: 1) Milwaukee 24/4, 2) Philadelphia 20/8, 3) Boston 17/7, 4) Miami 19/8, 5) Toronto 18/8, 6) Indiana 18/9, 7) Brooklyn 14/12, 8) Orlando 12/14, 9) Charlotte 12/17, 10) Detroit 11/16,11) Chicago 10/19, 12) Washington 8/17, 13) Cleveland, Atlanta ja NY Knicks 6/21.Länsilohko: 1) LA Lakers 24/3, 2) LA Clippers 20/8, 3) Dallas 18/8, 4) Denver 17/8, 5) Houston 18/9, 6) Utah 15/11, 7) Sacramento ja Oklahoma C 12/14, 9) Phoenix 11/15, 10) Portland 11/16,11) Minnesota 10/15, 12) San Antonio 10/16, 13) Memphis 10/17, 14) New Orleans 6/21, 15) Golden State 5/23.Galati, Romania: Arcada, Romania– Savo Volley 3–0 (25–20, 25–15, 25–18).Arcada jatkoon voitoin 2–0.Tampere: VaLePa–Unterhaching, Saksa 2–3 (20–25, 25–23, 17–25, 25–23, 8–15)Unterhaching jatkoon voitoin 2–0.Hämeenlinnan Lentopallokerho–VK Selmy Brno, Tshekki 3–0 (25–23, 25–15, 26–24)Hämeenlinna jatkoon erin 5–3. Se kohtaa toisella kierroksella SSC Schwerinin (Saksa), joka pudotti hollantilaisen Sliedrecht Sport jatkosta voitoin 2–0 (erät 6–0).Lyhyt matka (p): 1) Oksana Masters USA 15.55,5, ...16) Sini Pyy Suomi 20.55,2.Keskimatka (v): 1) Masters 33.07,1, ...13) Pyy 45.54,6.Sprintti (p): 1) Masters, ...16) Pyy. Pyy karsiutui 12 parhaan pudotushiihdoista.Lyhyt matka (p): 1) Brian McKeever/opas Russell Kennedy Kanada 19.32,0, ...8) Inkki Inola/Vili Sormunen Suomi 23.11,5.Keskimatka (v): 1) Stanislav Tshohlajev/Oleg Holoditshuk Venäjä 37.21,3. Inola/Sormunen keskeytti.Sprintti (p): 1) Zebastian Modin Ruotsi, ...9) Inola/Sormunen. Suomen pari karsiutui kahdeksan parhaan pudotushiihdoista.Kilpailut jatkuvat 18.–19. joulukuuta ampumahiihdoilla.Tilanne 4 lähdön jälkeen: 1) Josh Junior Uusi-Seelanti 12 sijalukupistettä (tiistain sijat 5, 1), 2) Nenad Bugarin Kroatia 26 (9, 7), 3) Andy Maloney Uusi-Seelanti 27 (19, 2), ...22) Oskari Muhonen Suomi 87 (17, 26), ...45) Waltteri Moisio Suomi 178 (42, 42), ...50) Jesse Kylänpää Suomi 192 (52, 50).Päiväarvonta: 1, 8, 13, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 38, 42, 44, 51, 53, 55, 60, 62, 64, 69, 70. Kunkkunumero: 31Ilta-arvonta: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 30, 33, 40, 42, 55, 56, 61, 63, 64. Kunkkunumero: 42Oikea rivi:1. lähtö: 7 Global Solidarity, poissa: -2. lähtö: 7 Valtroks, poissa: -3. lähtö: 9 Bluehouse's Power, poissa: 6, 114. lähtö: 1 Grainfield Benny, poissa: -5. lähtö: 9 Tarmo Ite, poissa: 2, 4, 5Voitonjako:5 oikein voitto-osuus 1479,55 e.18.00 Ravit: Toto64, Vermo21.00 La Liga: Barcelona–Real Madrid19.30 FIFA Club World Cup: ­Monterrey–Liverpool19.30 Bundesliiga: Leverkusen–Hertha Berlin21.30 Bundesliiga: Freiburg–Bayern München19.45 Ranskan liigacup: Lyon–­ ­Toulouse22.00 Englannin liigacup: Man Utd– Colchester03.05 NHL: Chicago–Colorado22.05 Ranskan liigacup: Le Mans–PSG03.35 NHL: St. Louis–Edmonton02.05 NHL: New Jersey–Anaheim04.30 European Tour: Australian PGA Championship18.30 Liiga: HPK–Sport, Jukurit–TPS, Ässät–KooKoo, HIFK–Lukko18.30 Salibandyliiga: EräViikingit–TPS18.30 Mestis: 6 ottelua18.30 Lentopallo: Tiikerit–Raision Loimu19.45 Serie A: Sampdoria–Juventus04.30 NBA: Boston–Dallas