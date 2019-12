Italialaista MM-ratamoottoripyöräilijää epäillään anabolisten steroidien käytöstä, sai väliaikaisen kilpailukiellon

Urheilu

MM-sarjan ratamoottoripyöräilijä Andrea Iannone on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon epäiltynä dopingrikkomuksesta. Asiasta tiedotti tiistaina Kansainvälinen moottoripyöräilyliitto FIM.Iannonen virtsanäytteestä löytyi syyskuun alussa merkkejä anabolisten steroidien käytöstä. Testi tehtiin Malesian Sepangissa ajetun MM-sarjan MotoGP-kisan yhteydessä.Iannonella, 30, on oikeus pyytää B-testinäytteensä analysointia.käynyt vuosien mittaan lukuisissa testeissä, ja tulos on aina ollut negatiivinen. Siksi luotan, että tapaus kääntyy lopulta parhain päin”, Iannone kertoi Instagram-tilillään.Aprilialla ajava Iannone sijoittui tänä vuonna MM-sarjan MotoGP-luokassa 16:nneksi.