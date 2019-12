Urheilu

Olympiastadion ja SUL pääsivät sopuun juoksutapahtuman isännöinnistä: neuvottelut Ruotsi-ottelusta alkoivat

Olympiastadion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on keskuspaikka vuodesta 2021 alkaen Helsinki Running day -tapahtumassa, johon kuuluu esimerkiksi Helsinki City Marathon. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto tiedotteessaan.Vielä ensi kesänä päivän keskuspaikka on Olympiastadionin vieressä Telia 5G -areenalla, joka tunnetaan myös Töölön jalkapallostadionina.”Hienoa, että Suomen suurimmat juoksutapahtumat palaavat Olympiastadionille. Hienompaa elämystä juoksijoille ei Suomessa voi olla kuin päästä juoksemaan uudistetulle Olympiastadionille”, sanoi SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto tiedotteen mukaan.Ensi vuonna juoksutapahtumaan oodotetaan noin 15 000 juoksijaa.SUL ja Olympiastadion kertoivat myös, että neuvottelut vuoden 2022 Ruotsi-ottelun järjestämisestä Olympiastadionilla on aloitettu. Ensi vuonna kilpaillaan Tampereella ja 2021 Ruotsissa.Vuosi 2022 on Helsingin olympialaisten 70-vuotisjuhlavuosi.