Mielenosoittajat tukkivat liikenteen Barcelonan ja Real Madridin kohtaamisen alla: ”Meidän on hyödynnettävä tämän ottelun näkyvyys”

itsenäistymistä vaativat mielenosoittajat tukkivat liikenteen keskiviikkona Camp Nou -stadionin liepeillä, kertoo uutistoimisto AFP. Stadionilla pelataan illalla Barcelonan ja Real Madridin välinen jalkapallo-ottelu, joka siirrettiin lokakuussa mielenosoitusten takia. Liikenne pysäytettiin neljä tuntia ennen ottelun alkamistaMielenosoitukset roihahtivat, kun Katalonian itsenäisyyttä ajaneita johtajia tuomittiin pitkiin vankilatuomioihin. Lokakuinen ottelu olisi ollut ensimmäinen tuomioiden jälkeen.Demokraattinen Tsunami -järjestön tukijat heiluttivat Katalonian lippuja ja ryhmän iskulauseella varustettuja lakanoita. Ryhmä on kuitenkin sanonut haluavansa, että peli saadaan pelattua ja lipun ostaneet pääsevät stadionille. Ryhmä on sanoutunut irti väkivallan käytöstä mielenosoituksissa.”Meidän on hyödynnettävä tämän ottelun näkyvyys, jotta tilanteemme nähdään niin Euroopassa kuin ympäri maailmaa”, sanoi 73-vuotias mielenosoittaja Antoni Rabull AFP:n mukaan.Stadionin ympärillä on noin 3000 turvallisuutta takaavaa työntekijää.Ottelu alkaa kello 21.