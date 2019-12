Urheilu

IFK:hon marssii koko ajan uusia pelaajia, ja joukkue hävisi taas Lukolle

Helsingin IFK

Lukon

IFK

Kärpissä

Pitkin

IFK alkaa olla pisteautomaatti Lukolle. IFK hävisi kolmannen kerran raumalaisille, kun Lukko iski taululle 2-5.Kauden kolmessa kohtaamisessa pisteet ovat menneet Lukolle 7–2, kun kaksi ensimmäistä ottelua etenivät sentään jatkoajalle.puolustaja Ilkka Heikkinen, 35, sanoi ennen ottelua, että voittaminen pitää hänet liikkeellä, vaikka lopettaminenkin on käynyt mielessä.Heikkinen piti itse huolen, että Lukko sai eväät voittoon. Hänen laukauksestaan Jonne Tammela ohjasi illan toisen maalinsa ja vei joukkueen 3–2-johtoon. Se antoi selkänojan voitolle, jonka jälkeen Justin Dunforth niittasi läpiajosta 2–4.”Oli siinä vähän onnea, kun kiekko meni [Joonas] Järvisen ja minun kautta maaliin, mutta isä on sanonut, että onni pitää ansaita”, Tammela sanoi.Puolustaja Lukas Klok niittasi vielä yhden maalin IFK:n tyhjään kehikkoon, kun Frans Tuohimaa oli vaihdettu kenttäpelaajaan.Tammela pelasi kolme edellistä kautta Pohjois-Amerikassa. Tutuksi tulivat farmiliiga AHL ja farmin farmi ECHL.”Mä en saanut siellä minkäänlaista mahdollisuutta. Siinä mielessä paluu oli helppo. Olen tosi iloinen, että olen saanut Lukossa vastuuta”, Tammela sanoi.johti ottelua kahdesti. Ensin Jesse Saarinen ohjasi kauden kolmannen maalinsa, kun IFK pelasi ylivoimaa. Nätti maali, jonka pohjustuksen tekivät Iikka Kangasniemi ja Juha Jääskä.Jääskän kova syöttö maalille toi maalipaikan ja mahdollisuuden ohjaukseen.Ottelun henki oli pitkälti sama kuin Lukon ja IFK:n kauden aikaisemmissa kohtaamisissa. Tasaista, kovaa, mutta rehtiä. Ja mahtuihan kolmanteen erään vähän tunneryöppyjäkin.Linja pysyi entisellään, kun kahden erän jälkeen mentiin 2–2:ssa. Juha Jääskä käytti IFK:ta 2-1-johdossa, mutta sekin suli, kun joukkueen alakertaa iski lievä kaaos ja Jonne Tammela tasoitti rystykauhaisullaan.Jos oli IFK:ssa epäjärjestystä Tammelan maalissa, oli Lukon pakki Tarmo Reunanen yhtä eksyssissä Jääskän maalissa. Jääskä pääsi kierähtämään Lukon maalille ihan ilmaiseksi. Taitava nosto ylös heitti kiekon maalin kattoon.Tammela keräsi mukavat tehot 2+1 ja ketjukaveri Kristian Pospisil 1+3. Tähän voidaan laittaa nokkiin vielä maalivahti Oskari Setäsen reilut 20 torjuntaa.Vähäksi aikaa Tammela on siirtänyt Pohjois-Amerikkaan menon syrjään, mutta ei lopullisesti.”Totta kai, että pystyisin oikeasti tappelemaan paikasta NHL:ssä eikä niin, että kehittymään sinne”, Tammela sanoi mahdollisista paluukuvioista.liigamaineeseen noussut Ville Leskinen pelasi IFK:ssa ensimmäisen kotiottelunsa. Viime kauden hopean ja 29 maalin jälkeen aukesi ovi Färjestadiin Ruotsiin, mutta kausi länsinaapurissa jäi kesken.Oli pienpoinen yllätys, että Leskinen ei mennyt kotikaupunkiinsa, vaan pysähtyi paluumatkallaan Stadiin ja IFK:hon.”Kumpikaan osapuoli ei ollut tyytyväinen. Pieni rooli, enkä pelannut mitenkään hyvin”, Leskinen sanoi lähdöstään Karlstadista.”Tämä tuntui parhaalta ratkaisulta”, Leskinen vastasi kysymykseen, miksei Kärpät tullut kyseeseen. ”Vaihtelua ja uutta haastetta.”Vastuuta ja ylivoimaa Leskinen sai melkein niin paljon kuin jaksoi painaa. Yhteiset sävelet ja kuviot jäivät puuttumaan.kautta IFK:hon on marssinut sellainen määrä uusia pelaajia, että näitä Lukko- ja muita otteluita olisi syytä alkaa voittaa vähän säännöllisemmin. Enää eivät saranat kestää lisää pelaajaliikennettä. Nykyisiltä pelaajilta voi vaatia menestystä.Kuvaavaa, että IFK:n ykkösviisikosta peräti kolme pelaajaa on tullut kesken kauden ”vahvistuksiksi”. Siirrot olisi hyvä saada näkymään myös kaukalossa.IFK oli ankkuroutunut sen verran vahvasti viidenneksi, ettei sijoitus muuttunut, vaikka tappio tuli.