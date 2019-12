Satu Järvelä valitsi 15-vuotiaana vapauden ja kiersi lauta kainalossa maailman rinteitä tietymättömissä vanhemmiltaan, nyt hän johtaa kansainvälistä lumilautailuliittoa

Urheilu

Oulunkylän lapset innostuivat 1980-luvun lopulla lumilautailusta, Satu Järvelä halusi veljensä vanavedessä kokeilla heti uutta lajia, koska hän koitti pysytellä poikaporukan menossa mukana.”Lainasin salaa veljeni lautaa ja laskin sillä tietysti suoraan päin seinää. Olin 11-vuotias”, Järvelä muistelee.Tekemisen meininki jatkui tämän jälkeenkin. Pari talvea myöhemmin Järvelä vietti Serenan rinteessä jo sata iltaa kaudessa ja kiersi kilpailuissa ympäri Suomea laskijaporukan kanssa.”En ensin ajatellut, että alkaisin kilpailla. Laskeminen oli siistiä, sain ystäviä ja uskalsin puskea itseäni uusiin asioihin.”Toiminta oli omaehtoista ja yhteisöllistä. Järvelä kiirehti joka päivä kerran tunnissa Serenaan kulkeneeseen bussiin ja lapioi rinteessä muiden kanssa lunta, jotta hyppyrit tai kaaret saatiin rakennettua.”Se palo vaan oli älytön. Lajissa parasta oli vauhti ja vapaus: ei ole oikeaa tai väärää tyyliä, vaan kaikilla on oma tapa laskea ja tehdä temppuja.”Burton bongasi Järvelän juniorimaajoukkueesta hyvin sujuneiden kilpailuiden jälkeen keväällä 1994 kesäleirille ja lopulta tämä jäi 15-vuotiaana kiertämään kilpailuita maailmalle, koska ei enää suostunut palaamaan talveksi Suomeen.Kun voittoja tuli riittävästi, Burton solmi Järvelän kanssa sopimuksen, ja tämä reissasi seuraavat vuodet ympäri maailmaa kilpailuissa, leireillä ja kuvauksissa ammattilaisena.”Se oli hullua, mutta siistiä aikaa. Vanhemmat eivät aina tienneet, missä maassa menin. Soittelin vastapuheluita kotiin, kun kännyköitä ei ollut.”Vuonna 1995 Järvelä voitti Davosissa ensimmäisenä suomalaisena lajin MM-kultaa half pipessa ja vuonna 1998 hän edusti Suomea Naganon olympialaisissa, joissa laji debytoi.Ura jatkui vuoteen 2002 asti, jolloin muutaman loukkaantumisen jälkeen motivaatio loppui, kun valintaa Salt Lake Cityn olympialaisiin ei tullut.vuoden tauon jälkeen Järvelä palasi lajin pariin tuomarina. Suomesta tie vei nopeasti kansainvälisiin mittelöihin, jälleen Burtonin kautta. Siinä ohessa hän päätyi myös erilaisten lautailutapahtumien sekä kilpailujen järjestelytehtäviin kotimaassa ja tapasi tulevan yhtiökumppaninsa Noora Vihervaaran.Vuonna 2008 Järvelä sai lapsen ja arveli, että tuomarointi miesvaltaisessa lajissa jää väistämättä. Burtonilla haluttiin kuitenkin tukea naisten toimintaa lajin parissa, joten yksinhuoltaja sai matkoille mukaansa lastenhoitajan.”Olen muutenkin ollut onnekas juniorista asti ja saanut paljon tukea. Myös monet miehet ovat puskeneet minua eteenpäin.”Urheilu-uran päätyttyä Järvelä opiskeli merkonomiksi, koska lukio oli jäänyt kesken.”Yritin suorittaa sitä lähettämällä faksilla kokeita Suomeen, mutta lopulta se kävi raskaaksi.”Opinnäytetyönsä tutkintoon Järvelä teki urheilumanageroinnista, ja vuonna 2011 hän kävi urheilumanagerikurssin Vihervaaran kanssa. Nyt heillä on oma managerointiyritys Bueno & Co.on ehtinyt toimia lumilautailun parissa monissa rooleissa. Viime vuonna hän istui kansainvälisen lajiliiton Ticket to Riden (TTR) hallituksessa, kun se oli yhdistymässä toisen liiton eli World Snowboarding Federationin (WSF) kanssa.Järvelästä tuli uuden liiton puheenjohtaja neljän vuoden ajaksi.”Suomi on hyvä esimerkki muille jäsenmaille. Meillä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat ovat hyvällä tolalla. Tarvitaan erilaisia malleja erilaisilla rahoituksilla. Haluan nähdä naisia kentällä.”Tavoitteena on muun muassa saada naisia mukaan olympialaisten tuomaripaneeliin ja pitää huolta yhtäläisistä palkintorahoista. Järvelä tahtoo eroon myös syrjivistä puhetavoista ja vallan väärinkäytöstä.”En siedä syrjimistä. Toiminnan on oltava avointa ja pelisääntöjen samat kaikille. Haluan myös, että laskijat kertovat, mihin suuntaan lajia pitäisi kehittää. Peruslaskemista, ruohonjuuritasoa, junioreita ja koulutuksiakaan ei saa unohtaa.”pioneeri Jake Burton Carpenter kuoli marraskuun lopulla 65-vuotiaana syövän aiheuttamin komplikaatioihin.Yhdysvaltojen Vermontissa asunut mies kehitti 1970-luvun lopulla nykyisenkaltaisen lumilaudan ja oli mukana kehittämässä lajin kilpailutoimintaa 1980-luvulta lähtien.Satu Järvelä kuului Burtonin tiimiin vuodesta 1994 alkaen kuuden vuoden ajan. Hän tiesi Carpenterin kärsineen terveysongelmista, mutta sairauden nopea eteneminen tuli yllätyksenä.”Jake oli ensimmäinen pomoni, rento ja rehti tyyppi – samoin kuin perheen muutkin jäsenet. Hän piti työntekijät ja laskijat ajan tasalla firman asioista, myös terveytensä osalta.”hyväntuulinen ja humoristinen johtaja kävi Järvelän mukaan myös laskemassa yhdessä tiimiinsä kuuluneiden urheilijoiden kanssa.”Jakella oli vaimonsa Donnan kanssa pyrkimyksenä laskea joka vuosi vähintään satana päivänä. ”Carpenter vaimoineen vieraili huhtikuun lopulla Rukalla järjestetyllä Wappulounaalla, jonka järjestelyissä Järvelä on pitkään ollut mukana. Kolmipäiväisen tapahtuman aikana Järvelä ehti vieraiden kanssa rinteeseen ja järjesti heille tapaamisen suomalaisten nuorten lumilautailijoiden kanssa.”Hän on yhdistänyt elämänsä aikana suuren määrän ihmisiä. Lumilautailu lajinakin on hyvin yhteisöllinen.”