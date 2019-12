Urheilu

Torstain tulospörssissä muun muassa jääkiekkoa, lentopalloa ja raviurheilua

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Käsipallo

Lentopallo

Raviurheilu

Salibandy

Rahapelejä

Tv-urheilua

Sampdoria–Juventus 1–2.Brescia–Sassuolo myöhemmin.Leverkusen–Hertha 0–1 (L: Lukas Hradecky 90 min.).Mönchengladbach–Paderborn, Wolfsburg–Schalke, Eintracht Frankfurt–Köln ja Freiburg–Bayern München myöhemmin.1. erä: 15.25 Markus Nurmi (Juuso Pärssinen-Lauri Pajuniemi) 0–1 sr.2. erä: 23.02 Vadim Pereskokov (Henri Nikkanen-Samuli Piipponen) 1–1, 34.00 Lauri Pajuniemi (Ilari Filppula-Lauri Korpikoski) 1–2 yv, 39.53 Anton Holm (Henrik Larsson-Joel Janatuinen) 1–3.Jäähyt: 31.42 Konsta Hirvonen Jukurit 2 min, 33.15 Antti Jaatinen Jukurit 2 min.3. erä: 45.06 Lauri Pajuniemi (Henrik Larsson-Ilari Filppula) 1–4, 49.19 Jesper Piitulainen (Heikki Huttunen-Vadim Pereskokov) 2–4 yv, 56.59 Lauri Pajuniemi (Juuso Pärssinen-Joseph Piskula) 2–5.58.18 Axel Rindell (Samuli Piipponen-Henri Nikkanen) 3–5.59.17 Charles Sarault 4–5 im.Jäähyt: 44.33 Jimi Jalonen Jukurit 2 min, 48.26 Zach Budish TPS 2 min, 51.06 Teemu Henritius Jukurit 2 min.Jäähyt yhteensä: Jukurit 4x2 min=8 min, TPS 1x2 min=2 min.Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 9+6+4=19 (pois: 58.26–59.17) (pois: 59.25–60.00) Rasmus Tirronen TPS 12+8+8=28.Yleisöä: 2611.HIFK–Lukko 2–5 (1–0, 1–2, 0–3)1. erä: 15.52 Jesse Saarinen (Juha Jääskä-Iikka Kangasniemi) 1–0 yv.Jäähyt: 3.43 Eetu Koivistoinen Lukko 2 min, 10.17 Otto Paajanen HIFK 2 min, 10.17 Kristian Pospisil Lukko 2 min, 14.08 Niklas Ylitalo Lukko 2 min.2. erä: 27.24 Kristian Pospisil (Robin Press-Justin Danforth) 1–1, 28.01 Juha Jääskä (Jesse Saarinen-Rony Ahonen) 2–1, 39.36 Jonne Tammela (Roni Sevänen-Kristian Pospisil) 2–2.Jäähyt: 28.21 Jesse Ruotsi Lukko 2 min, 34.52 Joukkuerangaistus Lukko 2 min.3. erä: 40.57 Jonne Tammela (Ilkka Heikkinen-Kristian Pospisil) 2–3 yv, 51.53 Justin Danforth (Kristian Pospisil-Jonne Tammela) 2–4, 58.58 Lukas Klok (Justin Danforth) 2–5 tm.Jäähyt: 40.10 Michael Keränen HIFK 2 min, 53.04 Joonas Järvinen HIFK 2 min, 53.04 Lukas Klok Lukko 2 min, 56.37 Kristian Pospisil Lukko 2 min.Jäähyt yhteensä: HIFK 3x2 min=6 min, Lukko 7x2 min=14 min.Maalivahtien torjunnat: Frans Tuohimaa HIFK 5+4+6=15 (pois: 56.34–58.58) Oskari Setänen Lukko 7+7+10=24.Yleisöä: 6903.Jukurit–TPS 4–5 (0–1, 1–2, 3–2)Ässät–KooKoo 3–4 (2–0, 0–3, 1–1)1. erä: 3.07 Mikko Salmio (Niklas Appelgren-Tommi Taimi) 1–0, 3.25 Otto Kivenmäki (Peter Tiivola-Saku Salmela) 2–0,2. erä: 22.23 Matthew Caito (Juha-Pekka Haataja-Anrei Hakulinen) 2–1 yv, 25.30 Libor Sulak (Juho Rautanen-Kasperi Ojantakanen) 2–2, 34.18 Kyle Platzer (Erik Karlsson-Libor Sulak) 2–3 yv.Jäähyt: 21.27 Tommi Taimi Ässät 2 min, 26.27 Vilmos Gallo KooKoo 2 min, 29.05 Kim Strömberg KooKoo 2 min, 32.29 Mikko Salmio Ässät 2 min, 35.27 Anrei Hakulinen KooKoo 2 min, 38.17 Anrei Hakulinen KooKoo 10 min, 38.17 Anrei Hakulinen KooKoo 2 min.3. erä: 42.34 Oskari Manninen (Matthew Caito-Vilmos Gallo) 2–4, 59.43 Olli Vainio (Saku Salmela-Roni Hirvonen) 3–4 im vt,Jäähyt: 45.12 Vilmos Gallo KooKoo 2 min, 49.37 Vilmos Gallo KooKoo 2 min, 50.03 Oskari Manninen KooKoo 2 min.Jäähyt yhteensä: Ässät 2x2 min=4 min, KooKoo 7x2 min Anrei Hakulinen 10 min=24 min.Maalivahtien torjunnat: Daniil Tarasov Ässät 7+9=16 Sami Aittokallio Ässät 1=17 (pois: 56.26–58.57) (pois: 59.13–60.00) Niilo Halonen KooKoo 1=1 Henrik Haukeland KooKoo 2+11+12=26.Yleisöä: 3416.HPK–Sport ja. 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0)1. erä: 5.25 Markus Nenonen (Cody Kunyk-Valtteri Puustinen) 1–0.Jäähyt: 2.10 Valtteri Viljanen Sport 0 min, 6.14 Toni Kallela Sport 2 min, 6.14 Toni Kallela Sport 2 min, 10.18 Paul Geiger Sport 2 min, 14.49 Valtteri Puustinen HPK 2 min.2. erä: 27.40 Niclas Lucenius (Jere Innala-Santeri Lukka) 2–0 yv, 36.15 Jesse Paukku (Valtteri Viljanen-Chris Desousa) 2–1 yv,Jäähyt: 26.18 Niklas Nevalainen Sport 2 min, 34.37 Arto Laatikainen HPK 2 min.3. erä: 47.35 Santeri Haarala (Filip Riska) 2–2.Jäähyt: 51.22 Toni Kallela Sport 2 min, 54.36 Valtteri Viljanen Sport 2 min.Jatkoaika: 2.01 Valtteri Puustinen (Cody Kunyk-Arto Laatikainen) 3–2.Jäähyt yhteensä: HPK 2x2 min=4 min, Sport 6x2 min=12 min.Maalivahtien torjunnat: Joona Voutilainen HPK 5+7+7+0=19 Niko Hovinen Sport 9+10=19 Stefan Steen Sport 1+8+0=28.Yleisöä: 3573.Hokki–Jokipojat ja. 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)KeuPa HT–IPK vl. 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 0–1)Koovee–K-Vantaa 8–5 (1–3, 2–0, 5–2)Peliitat–Ketterä 6–3 (3–0, 2–2, 1–1)SaPKo–RoKi 2–5 (1–2, 1–0, 0–3)TuTo Hockey–Hermes 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)Kunlun Red Star–Admiral 6–3 (2–1, 2–2, 2–0)Torpedo–Barys Nur-Sultan 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)BNS: Atte Ohtamaa 0+1.Dinamo Mn–HK Sotshi 2–5 (0–3, 2–1, 0–1)MD: Teemu Pulkkinen 0+1.Boston–Los Angeles ja. 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–1)B: Tuukka Rask 23/27 torjuntaa.Toronto–Buffalo 5–3 (1–0, 2–0, 2–3)Tampa Bay–Ottawa ja. 4–3 (2–1, 1–2, 0–0, 1–0)NY Islanders–Nashville 3–8 (0–1, 3–4, 0–3)Na: Pekka Rinne 27/30 torjuntaa.Philadelphia–Anaheim 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)San Jose–Arizona 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)Winnipeg–Carolina 3–6 (1–1, 1–4, 1–1)W: Patrik Laine 1+0, C: Sebastian Aho 2+1, Teuvo Teräväinen 0+1.Calgary–Pittsburgh 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)Vancouver–Montreal 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)M: Joel Armia 0+2.Las Vegas–Minnesota 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)Detroit–Columbus 3–5 (2–2, 1–1, 0–2)C: Joonas Korpisalo 18/21 torjuntaaKorihait–Karhu Basket 79–81 (35–33)Pyrintö Tre–BC Nokia 110–90 (60–35)Tapiolan Honka–Forssan Alku 70–57 (34–29)Torpan Pojat–HBA 78–71 (43–28)Charlotte–Sacramento 110–102, Indiana–LA Lakers 105–102, New York–Atlanta 143–120, New Orleans–Brooklyn 101–108, Utah–Orlando 109–102, LA Clippers–Phoenix 120–99.BK-46– Cocks 29–29 (15–18)Dicken–HIFK 25–31 (14–13)HIFK kohtaa finaalissa GrIFK:n lauantaina 21.12.Tiikerit–Loimu 3–0 (25–21, 25–21, 25–22)Hurrikaani=21=18=2=0=1=60–=14=58Nurmon Jymy–Kuortane 3–1 (25–19, 24–26, 25–17, 25–23)A-lohko: LP Salo–Fenerbahce, Turkki 0–3 (10–25, 16–25, 14–25)Kuusamo-Volley–Lugano, Sveitsi 3–0 (25–22, 25–23, 25–18)Kuusamo-Volley jatkoon voitoin 2–0. Se kohtaa 3. kierroksella ranskalaisen Beziersin.1. ponilähtö, ponilähtö 1620 m Uudenmaan Upein Poni: 1) Hietarannan Julia 1023 SH/Siiri Salonen 2,22,9, 2) Golda Meaning 2,34,7.3) Aarteen Jenni 1344 SH 2,37,3 x.4) Ekslätts TNT 2,39,4 x.1. lähtö, lv 2120 m: 1) Jetset Vice/Ari Moilanen 19,9a (3,3), 2) Fille Du Pere Noel 20,3a (2,2).3) Freya Stars 20,4a (28,34).4) Donanja Cotter 20,5a (10,14). Toto (2-3-1): 3,30 1,44-1,50-0,00 3,76.2. lähtö, lv 2120 m: 1) Montales/Malin Kullberg m1,18,9 (10,54), 2) Amazing Cruise m1,19,0 (8,97).3) Dark Alley m1,18,5 (3,61).4) Twentyone m1,18,8 (4,23).poissa: 5, 13. Toto (1-2-12): 10,54 3,29-2,22-1,49 40,55.3. lähtö, sh 2620 m: 1) Sheikki/Arto Hammar 27,1a (5,67), 2) Tuurin Toivo 27,1a (3,71).3) Tutun Impi 27,2a (11,82).4) Virin Vihtori 27,3a (15,94). Toto (2-4-3): 5,67 2,98-2,22-0,00 8,05.4. lähtö, Toto64-1, lv 1620 m: 1) Ronaldo Malibu/Santtu Raitala 13,7a (7,2), 2) Joyride Luxi 14,1a (12,21).3) Religious 14,4a (3,63).4) BWT Caesar 14,4a (5,88). Toto (9-10-11): 7,20 2,11-3,06-1,70 20,48.5. lähtö, Toto64-2, sh 2120 m: 1) Tuuskanen/Antti Teivainen 29,7 (1,95), 2) Pipareemo 30,0 (8,83).3) Tosi Voima 29,9 (11,32).4) Kilponen 30,1 x (11,49).poissa: 5, 6, 7, 11. Toto (3-1-13): 1,95 1,33-2,14-1,82 10,18.6. lähtö, Toto64-3 Toto4-1, lv 2120 m: 1) Crazeman/Pekka Korpi 15,3a (2,37), 2) Confidence Man 15,6a (14,51).3) Driverlane 15,6a (3,49).4) Treasure Of Pirate 15,9a (32,65).poissa: 11. Toto (7-10-5): 2,37 1,28-1,95-1,51 10,40. Toto4 voitto-osuus: 2,99.7. lähtö, Toto64-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 4120 m Vantaan Energian Voimaliiga - Neljä Kilometriä: 1) Star Martini/Santtu Raitala 17,2 (6,86), 2) Por Nie Rock 18,1 (14,56).3) Elliot Web 18,6 (4,65).4) Sahara B Boy 18,4 (36,59).poissa: 13. Toto (11-10-4): 6,86 2,33-3,39-1,93 35,60. Toto4 voitto-osuus: 6,23. Troikka: 251,62.8. lähtö, Toto64-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2120 m: 1) Capo/Jarmo Saarela 15,6a (4,87), 2) Credit To Love 15,9a (5,86).3) Tattoo Avenger 15,9a (2,58).4) Fountain Dynamite 16,0a (7,8). Toto (3-11-5): 4,87 1,46-1,57-1,38 10,46. Toto4 voitto-osuus: 11,50.9. lähtö, Toto64-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2140 m Uudenmaan Upein: 1) Mascate Match/Antti Teivainen 15,9 (1,26), 2) Always Ready 15,3 x (27,32).3) Arctic Emma 16,1 (31,83).4) Q-Rex Oak 16,2 (58,26).poissa: 5. Toto (2-10-1): 1,26 1,15-2,13-2,57 6,15. Toto4 voitto-osuus: 11,63. Troikka: 34,57. Päivän Duo: 3-2, kerroin: 5,03.Toto4 pelivaihto 35791,40 e, voitto-osuus 11,63 ePelivaihto 419706,74 e,EräViikingit–TPS 2–5 (0–3, 1–1, 1–1)LoSB–ÅIF 3–8 (1–2, 0–5, 2–1)Päiväarvonta: 2, 4, 9, 10, 13, 30, 32, 36, 38, 44, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 65. Kunkkunumero: 4Ilta-arvonta: 1, 3, 13, 17, 21, 27, 30, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 62, 69. Kunkkunumero: 3Jokerinumero: 3 9 6 4 3 0 8Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 22 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 14 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 eOikea rivi:1. lähtö: 9 Ronaldo Malibu, poissa: -2. lähtö: 3 Tuuskanen, poissa: 5, 6, 7, 113. lähtö: 7 Crazeman, poissa: 114. lähtö: 11 Star Martini, poissa: 135. lähtö: 3 Capo, poissa: -6. lähtö: 2 Mascate Match, poissa: 5Voitonjako:6 oikein voitto-osuus 21,10 e.Päänumerot: 1, 5, 10, 12, 27, 34. Vikingnumero: 2. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 18Voitonjako:6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 522 303,20 e, 5+1 oikein 35 433,86 e, 5 oikein 766,59 e, 4+1 oikein 43,10 e, 4 oikein 18,73 e, 3+1 oikein 7,04 e, 3 oikein 3,37 ePlusnumero (viisinkertaistaa voiton):6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 3 832,95 e, 4+1 oikein 215,50 e, 4 oikein 93,65 e, 3+1 oikein 35,20 e, 3 oikein 16,85 e, Plus oikein 5,00 e15.15 Ampumahiihdon mc: M 10 km, Annecy19.00 Ravit: Toto4, Lahti20.00 SHL: Rögle–VäxjöEurosport 214.00 Lumilautailun mc: Parisuur­pujottelu, Carezza13.30 F1-veneet: Aika-ajot, Sharjah22.00 Koripallon Euroliiga: Baskonia Vitoria–Real Madrid02.05 NHL: Columbus–Los Angeles03.05 NHL: Winnipeg–Chicago18.30 KHL: Jokerit–Lokomotiv05.05 NHL: Vancouver–Vegas02.05 NHL: Philadelphia–Buffalo04.30 European Tour: Australian PGA Championship03.00 NBA: Milwaukee–LA Lakers