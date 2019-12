Urheilu

Mikko Rantanen taas tehokkaana Coloradon voitossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edmonton hävisi, vaikka Koskinen torjui yli 40 kertaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen oli jälleen erinomaisessa vireessä, kun hänen joukkueensa kukisti Chicago Blackhawksista maalein 4–1 keskiviikon NHL-kierroksella.Ensimmäiselle erätauolle mentiin vielä tasatilanteessa, minkä jälkeen Avalanchen hyvä peli alkoi tuomaan tulostaKolmannen erän lopussa Coloradon Mikko Rantanen pääsi puolustuksen läpi ja laukoi joukkueen neljännen maalin tyhjään verkkoon. Rantanen nappasi itselleen ottelusta myös pisteen.Kolmessa aikaisemmassa pelissä Rantanen on tehnyt kolme maalia ja antanut yhden syötön.Avalanchen maalilla huhkinut Pavel Francouz torjui ottelussa 31 kertaa.Colorado ja Chicago pelaavat Keskisessä divisioonassa. Colorado pitää toista paikkaa St. Louisin perässä. Chicago sen sijaan pitää perää.Avalanche on voittanut aikaisemmasta kuudesta ottelustaan puolet. Chicago on voittanut kaksi.New Jersey Devils voitti Anaheim Ducksin 3–1. Joukkueen menestyksen sinetöi Sami Vatanen, joka laukoi kiekon maalivahdin taakse aivan siniviivan tuntumasta.Voitto ei kuitenkaan ollut selvä, sillä ensimmäiselle erätauolle siirryttiin Ducksin johtaessa ottelua 1–0.New Jersey kökkii Metropolien divisioonan viimeisenä ja Anaheim pitää perää Tyynenmeren divisioonassa.St. Louis Blues vei voiton Edmonton Oilersista lukemin 2–1. Edmontonin maalilla urakoinut Mikko Koskinen torjui 42 kertaa, mikä ei kuitenkaan pelastanut Oilersia.Ottelun ensimmäisessä erässä ei nähty lainkaan maaleja. Toisessa erässä Blues meni johtoon 1–0-johtoon. Joukkue kasvatti eroa Edmontoniin vielä kolmannessa erässä, mutta Oilers kuroi tekemällä yhden maalin erän loppupuolella.Edmonton on Tyynenmeren divisioonassa kolmantena.