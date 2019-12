Urheilu

Kiinalaisyhtiö poisti Mesut Özilin suositusta jalkapallopelistä kriittisten kommenttien takia

Englannin

Tiistaina

Valioliigassa pelaavan Arsenalin keskikenttäpelaaja Mesut Özil on joutunut yhä tiukemmin Kiinan viranomaisten hampaisiin.Kiinalainen NetEase -yhtiö poisti Özilin suositun Pro Evolution Soccer (PES) jalkapallopelin mobiiliversiosta ”Kiinaa käsittelevien äärimmäisten kommenttien takia”.Özil arvosteli taannoin Twitterissä voimakkaasti Kiinan uiguurien kohtelua ja hän ihmetteli islamilaisten maiden vaikenemista, vaikka ”koraaneja poltetaan ja moskeijoita tuhotaan.”Özilin kommenttien jälkeen Kiina ei yllättäen viime viikonloppuna näyttänyt lainkaan Arsenalin ottelua sunnuntain jalkapallolähetyksessä.Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tuki Öziliä sanomalla, että Kiina voi sensuroida vaikka kaikki Arsenalin pelit, mutta totuus uiguurien sorrosta ei siitä muutu.Arsenal on ottanut etäisyyttä Özilin kommentteihin todeten pitävänsä urheilun ja politiikan erillään. Kiina on puolestaan luonnehtinut Özilin viestejä valheellisiksi.Özil on turkkilaistaustainen Saksan kansalainen ja pitkäaikainen maajoukkuepelaaja. Hän on edustanut Arsenalia vuodesta 2013.