Teinitähti Alina Zagitova, 16, väsyi taitoluistelijan elämään ja lähti etsimään itseään

Urheilu

Kaiken voittanut teinitähti väsyi

Pietari

Taitoluistelun

Venäläisiä

Venäjällä on epäilty, että Zagitova ei kestä kiristynyttä kilpailua.

Samassa

”Olen voittanut kaiken, mitä voi.”

Voittamisen

”Jotain kuitenkin puuttuu.”

Vremja-ohjelmassa