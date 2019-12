Anastasia Kulikova haluaa tenniksen huipulle, siksi hän muutti Venäjältä 13-vuotiaana Suomeen

Urheilu

tennislupaus Anastasia Kulikova https://www.hs.fi/haku/?query=anastasia+kulikova , 19, hätkähdyttää, kun puhe siirtyy hänen tavoitteisiin. Sitä ennen hän puhuu eloisasti Suomeen tulostaan, kovasta koti-ikävästään ja uusista valmennuskuvioistaan.Kulikova tuli Suomeen ja Jarkko Niemisen https://www.hs.fi/haku/?query=jarkko+niemisen tennisakatemiaan ystävänsä mukana 2013. Kulikova oli juuri täyttänyt 13, kun elämä Rjazanissa Moskovan kaakkoispuolella vaihtui ammattimaiseen harjoitteluun.Samaan aikaan tullut kaveri ei enää pelaa kilpatennistä, mutta Kulikovan ura on vasta päässyt vauhtiin. Emil Ruusuvuoren https://www.hs.fi/haku/?query=emil+ruusuvuoren nykyinen valmentaja Federico Ricci https://www.hs.fi/haku/?query=federico+ricci puhui Kulikovan Suomeen ja helpotti nuoren tytön ja hänen perheensä päätöksentekoa.oli valtava. Kulikovan perhe, äiti, isä ja veli jäivät Venäjälle. Isovanhemmat lähtivät Helsinkiin auttamaan tyttöä uudessa maailmassa. He myös kustansivat tuhansia euroja maksaneen akatemiassa pelaamisen.”Se oli erittäin kovaa alussa, vaikka olin isovanhempieni kanssa. He eivät kuitenkaan tunnu vanhemmilta”, Kulikova sanoo kotihallissaan Talissa.Ennen Suomeen tuloa Kulikova oli käynyt englantilaista koulua, mutta englanniksi puhuminen sujui tuskin ollenkaan. Oli eri asia lukea koulussa englantia ja tehdä tehtäviä kuin alkaa selviytyä vieraalla kielellä.”Kaipasin kotiani todella paljon. Juttelin äitini kanssa puhelimessa joka päivä. Olen perhetyttö ja tykkään olla perheeni kanssa.”Tenniksen harrastaminen oli alkanut kuusivuotiaana, mutta valmennuskuviot kävivät hankaliksi Venäjällä. Moskovaan oli parin tunnin matka kartalla, käytännössä ajallisesti paljon pitempi.Kahden tunnin harjoitukset vedettiin nopealla puulattialla, joita ei ole Suomessa enää juurikaan käytetty lukuun ottamatta muutamia voimistelusaleja.”Kaikki ottivat minut hyvin vastaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Olin onnekas.”Pahin koti-ikävä alkoi helpottaa parin kolmen kuukauden kuluttua. Kulikova pääsi Venäjän suurlähetystön kouluun Kaivopuistoon. Ystäviä alkoi tulla myös tenniksen ulkopuolelta ja arki asettua.Suomeen tulonsa jälkeen Kulikova ei ole kohdannut minkäänlaista venäläissyrjintää tai viittauksia taustaansa.”Tiedän ihmisiä, jotka ovat joutuneet kärsimään, mutta minä en kertaakaan, onneksi. Ei ole ollut mitään ongelmia, ja olen sentään ollut kuusi vuotta.”Suomen kansalaisuudesta nousi esille melkeinpä sattumalta vuonna 2018. Kulikova oli harjoitellut jo viisi vuotta Suomessa, mutta edusti Venäjää 18-vuotiaiden EM-turnauksessa Sveitsissä. Suomenkin edustaminen olisi sopinut hänelle oikein mainiosti.Tennisliiton koulutuspäällikkö Harri Suutarinen https://www.hs.fi/haku/?query=harri+suutarinen heitti ajatuksen ilmaan, että hän voisi auttaa kansalaisuuden saannissa, jos asia kiinnostaa.”Sanoin, että voimme yrittää, ja jos ei se onnistui, niin ei sitten.”Kulikova läpäisi kielitestin viime vuoden marraskuussa. Kaikki osiot menivät kohdilleen, mutta vieläkään hän ei halua puhua suomea. Passi tuli käteen maaliskuussa ja nyt sitä kantaa erittäin iloinen nuori nainen.”Nyt menee hyvin. Rakastan olla Suomessa. Rauhallinen ja turvallinen maa. Pidän siitä.”Kulikovalta jäivät viimeisenä juniorivuotena väliin Wimbledonin ja US Openin nuorten turnaukset, kun Venäjän kovan kesälomaruuhkan takia hän ei saanut viisumia.”Suomen passi helpottaa matkustamista todella paljon. Suomen passilla voi vain ostaa matkaliput ja mennä.”ammattipelaaja Elena Chalova https://www.hs.fi/haku/?query=elena+chalova valmensi Kulikovaa vuoden verran. Tänä vuonna vastuuta kantoi Emma Laine https://www.hs.fi/haku/?query=emma+laine , entinen huippuammattilainen.Laineen ja Kulikovan yhteistyö ei enää jatku ensi vuonna. Uudet kuviot ovat vasta kehittymässä.Laine haluaa tehdä muitakin juttuja eikä pelkästään keskittyä yhteen pelaajaan, mutta vuoden aikana hän oppi tuntemaan hyvin Kulikovan.”Tosi lahjakas”, Laine sanoo, ”ja hyvä syöttö, josta saa etua peliinsä. Potentiaalia on tosi paljon ja hän saa luonnostaan palloon vauhtia.”Kulikova etsii valmentajaa, jolla pitäisi olla vähän kaikkea. Kokemus on yksi, karisma toinen. Täytyisi myös tietää, miten nostetaan pelaaja niin sanotusti nollasta 50 tai sadan parhaan joukkoon.”En ole helppo valmennettava. En tee mitään pahaa enkä riko mailoja, mutta olen hankala valmennettava, ja siksi pitää olla luonnetta.”Ricci tarjosi Kulikovalle vanhaa tuttuaan Italiasta. Stefano Luoni https://www.hs.fi/haku/?query=stefano+luoni oli kolme viikkoa koeajalla, kun Kulikova pelasi ITF-turnauksia Tsekissä ja Tunisiassa.”Uusi valmentajani sanoi, että näytän itsevarmalta. Kuulosti hyvältä.”Vielä toistaiseksi Kulikova pelaa alimmalla ammattilaistasolla, mutta sinne hän ei aio juuttua.Hän tietää puutteensa. Fysiikkaa täytyy kohentaa, liikkuvuutta saada lisää ja henkistä kanttia kestää pisimmillään kolmeenkin tuntiin venyvät ottelut.”Anastasialla on sellaisia palasia, joilla pystyy erottumaan massasta. Vauhdin tuotto palloon on vaivatonta ja helppoa”, Jarkko Nieminen sanoo. ”Ja miten käyttää hyödykseen näitä avuja, siinä Anastasia on mennyt eteenpäin.”

Mihin olet asettanut tavoitteesi tenniksessä?

”Voittaa Wimbledon. Kolmesta viiteen vuoden kuluttua. Ensin pitää tietenkin päästä mukaan parin vuoden kuluessa”, Kulikova sanoo tosissaan.