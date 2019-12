Luulajassa suomalaisten naisten tehoviisikko on miltei samassa asemassa kuin miehet – mutta palkka on pienempi

Urheilu

Viisikko matkaa yhdessä

Luulaja

Aurinko

”Naisten ja miesten mestaruuksien määristä on mukava joskus kuittailla joillekin.”

Miesten

”Suomalaiset ovat fantastisia, luottopelaajia.”

Luulaja

”Mehän melkein asutaan hallissa.”

Palataan

”On normaalit työolot, hyvät harjoitusajat ja puitteet.”

Arki-illan

Viime kaudella Hiirikosken kuva komeili pudotuspelien aikana kaupungin bussin kyljessä.

Aamujään

Vaikka palkka on pieni, naiset kertovat elävänsä Luulajassa jääkiekkoilijan unelmaansa.

Luulajan

”Olisi kiva, jos saisimme kauden aikana jäälle vielä Suomi-kentällisen, jossa olisimme kaikki yhdessä.”

Viime

Luulajan suomalaisviisikko

Jenni Hiirikoski

Ronja Savolainen

Petra Nieminen

Noora Tulus

Michelle Karvinen