NFL-sensaatio Lamar Jackson on mullistanut pelipaikkansa, mutta juoksevat pelinrakentajat ovat usein jääneet tähdenlennoiksi tai sotkeutuneet skandaaleihin

Urheilu

NFL-sensaatio Lamar Jackson on mullistanut pelipaikkansa, mutta juoksevat pelinrakentajat ovat usein jääneet t

Amerikkalaisen

Varsinkin

Jacksonin

Torstaina

2010-luvun

jalkapallon NFL-kausi huipentuu joka vuosi helmikuun alussa järjestettävään megatapahtumaan Super Bowliin. Kun runkosarja lähestyy loppuaan, on selkeänä mestarikandidaattina muista erottunut Baltimore Ravens.Ravensin ylivoima perustuu erityisesti yhden pelaajan edesottamuksiin. Vasta ensimmäistä kokonaista kauttaan joukkueen ykköspelinrakentajana pelaava Lamar Jackson on hiljentänyt kaikki epäilijät sensaatiomaisilla otteillaan. Monipuolinen tähti voittanee runkosarjan päätteeksi kauden arvokkaimman pelaajan palkinnon.Juuri monipuolisuus on tehnyt Jacksonista lähes mahdottoman vastustajan.”Lamar Jackson on NFL:n paras keskushyökkääjä. Hän on myös sarjan arvokkain pelaaja syöttäjänä. En ole ikinä nähnyt mitään hänen kaltaistaan”, kommentoi Fox Sports -urheilukanavan televisiokasvo Skip Bayless.kuluvan kauden alussa irvailijat puhuivat Jacksonista vain keskushyökkääjänä eikä oikeana pelinrakentajana.Nämä puheet ovat jääneet kuitenkin unholaan. Jacksonin 33 heitettyä touchdownia on seitsemän enemmän kuin tilastossa toisena olevilla Russell Wilsonilla ja Jameis Winstonilla. Pelinrakentajan kokonaisvaltaisempaa onnistumista määrittelevä QB-arvosana on Jacksonilla yhtä lailla sarjan paras koko kauden pelanneista.Juoksutilastoissa Jackson on pelinrakentajana keskushyökkääjien seurassa oleva luonnonoikku. Hän on helposti kymmenen parhaan joukossa sekä juostuissa jaardeissa että touchdowneissa.Yli 20 jaardin mittaisia juoksuja Jacksonilla on eniten koko NFL:ssä, yhteensä 11 kappaletta. Yksi niistä tuli marraskuun alussa Cincinnati Bengalsia vastaan, kun Jackson karkasi sensaatiomaisilla harhautuksilla koko puolustukselta.Kaiken lisäksi Jackson on vasta 22-vuotias, eli erittäin nuori ylipäätään NFL-pelinrakentajaksi. Tätä kuvastaa hyvin se, että parhaalle yliopistopelaajalle jaettavan arvostetun Heisman-palkinnon tuorein voittaja ja mahdollinen tuleva ykkösvaraus Joe Burrow on noin neljä viikkoa Jacksonia vanhempi.kaltaisten aggressiivisesti juoksevien pelinrakentajien ura terävimmällä huipulla on jäänyt usein lyhyeksi.Yksi tuoreimmista esimerkeistä on Jacksonin varamies Robert Griffin III. Washington Redskins maksoi St. Louis Ramsille puoli valtakuntaa, jotta pääsi varaamaan Griffinin vuoden 2012 varaustilaisuuden toisena pelaajana.Griffin pelasi mainion tulokaskauden, mutta kärsi kauden lopulla vakavan polvivamman. Urheilullisuuteen pelinsä perustanut entinen huippuluokan pika-aituri ei kuntouduttuaan enää ikinä palannut samalle tasolle.Osittain tuon jättimäisen vaihtokaupan seurauksena Washington Redskins on jämähtänyt NFL:n pohjasakkaan. Los Angelesiin muuttanut Rams puolestaan eteni viime kaudella Super Bowliin saakka.New York Jetsiä vastaan Jackson rikkoi pelinrakentajan yhden kauden aikana juostujen jaardien ennätyksen. Ennätystä piti aiemmin hallussaan Michael Vick, joka juoksi kaudella 2006 yhteensä 1 039 jaardia.Kaksi seuraavaa kautta jäivät kuitenkin Atlanta Falconsin tähdeltä väliin. Vick tuomittiin 23 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen joulukuussa 2007, hänen jäätyä kiinni osallisuudesta laittomien koiratappeluiden järjestämiseen.Vankilasta vapauduttuaan Vick palasi kentille, ja pelasi 2010-luvun alussa Philadelphia Eaglesissa vielä kaksi hyvää kautta. Hiljattain Vick oli jälleen julkisuudessa, kun hänet valittiin kunniakapteeniksi tämän kauden tähdistöottelutapahtumaan.NFL:n ele on kerännyt runsaasti kritiikkiä eläinten oikeuksia ajavilta järjestöiltä, ja kunnianosoituksen kumoamista vaativat kansalaisaloitteet ovat keränneet internetissä satojatuhansia allekirjoituksia.alkupuolella NFL:n uutena supertähtenä kohistiin Colin Kaepernickistä, joka myöhemmin nousi globaaliksi kuuluisuudeksi ryhdyttyään polvistumaan aina ennen ottelua soitettavan Yhdysvaltain kansallislaulun aikana protestoidakseen rotusortoa vastaan. Kaepernickistä tuli myös Niken mainoskasvo Emmy-palkitussa mainoskampanjassa.”Usko johonkin, vaikka se tarkoittaisi kaiken uhraamista”, mainoksen ydinsanoma kuului.Pelaajana pitkänhuiskea pikakiituri oli parhaimmillaan kaudella 2012, kun hän nousi lyhyessä ajassa vaihtopelaajasta pudotuspelien sensaatioksi. San Francisco 49ers eteni Kaepernickin johdolla Super Bowliin saakka, jossa Baltimore Ravens osoittautui paremmaksi vain kolmen pisteen erolla.NFL:ssä Kaepernick ei ole pelannut enää kolmeen vuoteen, vaikka useammallakin joukkueella on ollut ongelmia pelinrakentajiensa kanssa. Hiljattain järjestetyn julkisen harjoitussession jälkeen yksikään seura ei osoittanut häneen kiinnostusta. Vahvasti isänmaallisuuteen imagonsa perustavassa liigassa Kaepernickista on protestinsa myötä tullut todellinen persona non grata, äärimmäisen epätoivottu henkilö.