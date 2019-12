Urheilu

HJK:n keskikentältä joukkopako Moldovaan: William Parra seuraa ex-kapteenia Tiraspoliin

Jo toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006346940.html

https://twitter.com/FCSheriFF/status/1208040373190311936

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Šeriff