Urheilu

Laine osui kahdesti, kun Winnipeg jyräsi Minnesotan 6–0

Winnipeg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laineen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Floridan