Urheilu

Darts-historiaa tehnyt naispelaaja jatkaa sensaatiotaan: Fallon Sherrock voitti nyt sijoitetun huippupelaajan

Dartsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/OfficialPDC/status/1208510299202105346

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/OfficialPDC/status/1208530579786018816

Sherrock