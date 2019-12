MLB otti askeleen kohti robottituomareita: tuomarit suostuvat työskentelemään väärät syötöt erottavan järjestelmän kanssa

Urheilu

MLB otti askeleen kohti robottituomareita: tuomarit suostuvat työskentelemään väärät syötöt erottavan järjeste

Baseballin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Baseballissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajatus