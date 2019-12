Urheilu

Mitä tekisi Rive? Entä Jukka ja Henkka?

Junioripuolella

Mutta

Pettymykset

Viimeistään nyt todistusaineisto on aukoton.Markku Kanerva valmensi Suomen miehet jalkapallon EM-kisoihin. Jukka Jalosella on lätkäluotsina vyöllään kaksi miesten maailmanmestaruutta ja yksi alle 20-vuotiaiden. Henrik Dettmannin johdolla Susijengi on päihittänyt lukuisia koripallon huippumaita.Kolmikkoa yhdistää ystävällinen valmennus­tapa. Se luo pohjan hyvälle joukkuehengelle, joka puolestaan on välttämätön edellytys parhaalle mahdolliselle joukkuepelaamiselle.Voisiko toimintatavan kopioida myös kaikkeen – aivan kaikkeen – juniorivalmennukseen? Seitsemän vuoden kokemus tyttöjuniorin isänä on osoittanut, että tarvetta tälle olisi.pelaajien taitotaso luonnollisestikin vaihtelee paljon enemmän kuin maajoukkueissa. Samalla kun opetetaan perustaitoja, pitäisi saada peli sujumaan. Kaikille pitäisi löytää sopivia haasteita, niin harjoituksissa kuin peleissäkin.Osa vanhemmista tuo mukaan voittamisen painetta, toiset tarkkailevat lapsensa saamaa peliaikaa. Yhdet toivovat valmentajalta lempeitä otteita, toiset selkeitä käskyjä, vähän riippuen lapsen – ja helposti vanhemmankin – luonteenlaadusta.Liikkuvia osia on niin paljon, että mutkikkaimmillaan juniorien valmentaminen lienee vaikeampaa kuin maajoukkueen. Valmentajille, eritoten vapaaehtoisille, kuuluukin suuri kiitos.se suuri mutta. Jos valmentaminen lipsahtaa sättimisen puolelle tai pelaajien toistuva itkeskely hyväksytään osaksi ottelutapahtumia, juniorin itsevarmuuteen voi syntyä pitkäkestoinen vamma. Pahimmillaan lupaava urheilu-ura loppuu ennen kuin se kunnolla pääsee alkuunkaan.Näissä kohdin tuntuu oudolta puhe henkisestä kantista, siis alle teini-ikäisten kohdalla.Psykologisen puolenkin osalta voidaan katsoa huipputasolle: jopa sellaisista superlahjakkuuksista kuten Lauri Markkanen tai Patrik Laine huomaa, että aikoina, jolloin itseluottamus ei ole kohdallaan, maailman terävintä kärkeä edustavat taidot ovat toissijaisia.Entä näitä taitoja opetellessa? Jos lapsen viidennen yrityksen tai ensimmäisen kysymyksen jälkeen vastaus on tyly?tietysti kuuluvat peliin. Oleellista onkin, lievennetäänkö vai syvennetäänkö pettymystä omasta joukkueesta käsin.Tämä ei ole persoonallisuus- vaan ammattitaitokysymys. Henrik Dettmann on kertonut aikoinaan valmentaneensa huutamalla. Sitten hän oivalsi piiskuroinnin haitallisuuden ja lopetti.Etenkin Jalosen jääkiekkomestaruudet ovat osoittaneet, miten viime vuosikymmeninä yleistynyt kannustava valmennustapa on vapauttanut suomalaisia mailanpuristuskulttuurista. Häviämisen pelon on syrjäyttänyt pelaamisen palo.Vaan miten johdattaa johdonmukaisesti kohti sitä? Miten palata juniorivalmentajana asian ytimeen kerta toisensa jälkeen, raastavimmankin tappion hetkellä?Nyt siihen on kätevä kotimainen työkalupakki, kaksi kysymystä, kolme nimeä: Mitä Rive tekisi? Entä Jukka ja Henkka?