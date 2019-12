Urheilu

Ferrari hylkäsi Kimin juuri oikeaan aikaan

Maranellossa

Maanantaina

Seuraavaksi

tehtiin viime vuonna poikkeuksellinen ratkaisu. Kokeneisiin sotaratsuihin yleensä luottanut Ferrari siirsi syrjään uskollisen aseenkantajansa Kimi Räikkösen. Tilalle nostettiin vasta ensimmäistä F1-kauttaan ajanut superlupaus Charles Leclerc.Bingo. Ratkaisu oli valtaisa onnistuminen.Kimin anti terävimmällä huipulla oli nähty, vaikka suomalaiskonkari pystyi yhä tasaisiin otteisiin ja hyvään perusvauhtiin. Yksi voitto autolla, joka oli neljä vuotta sarjan toiseksi paras, ei yksinkertaisesti ole tiimipelaajallekaan tarpeeksi.Leclerc sen sijaan otti heti siirtonsa jälkeen niskalenkin Vettelistä. Avausvoitto olisi tullut ilman moottorivikaa jo kauden toisessa kilpailussa, ja kauden kohokohtana Ferrari-fanien uusi suosikki juhli voittoa Monzan fanaattisen yleisön edessä.julkistettu Leclercin viisivuotinen jatkosopimus sopuhinnalla on jälleen voitto Ferrarille.22-vuotias monacolainen on Max Verstappenin kanssa varmimpia nimiä, kun puhutaan 2020-luvun F1-mestareista. Kysymys on vain siitä, koska palaset loksahtavat heillä kohdalleen.Menestystä on siunaantunut Leclercille kaikissa junioriluokissa, ja hänen palkintokaapistaan löytyy peräkkäiset GP3- ja F2-mestaruudet. Haastatteluissa hieman kiltiltä kiiltokuvapojalta vaikuttava ruhtinaskunnan kasvatti on radalla vaadittavan kovapäinen, ja viime kauden seitsemän paalupaikkaa on osoitus kyvyistä aika-ajajana.lähtövuorossa on kallispalkkainen Vettel.Vielä 2010-luvun alussa saksalainen oli ykkösissä vertaansa vailla. Leclercin kanssa hänelle kuitenkin kävi aivan kuten Daniel Ricciardon Red Bull -siirron jälkeen kaudella 2014. Ennakkoluuloton nuori haastaja osoittautuikin heti kilpailukykyiseksi, ja Vettelin kasetti ei kestänyt tallin sisäistä kilpailutilannetta suosikin asemassa.Vettelin sopimus loppuu ensi kauden jälkeen, ja jatkoa Ferrarin kanssa on vaikeaa nähdä syntyvän. Nähtäväksi jää, korvataanko saksalainen Lewis Hamiltonin kaltaisella supertähdellä, vai palaako Ferrari tuttuun ja turvalliseen mestari ja kisälli -kuvioon.Mestari sillä olisi jo valmiina.