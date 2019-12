Matilda Castren nousi syvistä vesistä maailman kovimmalle golfkiertueelle ja siinä auttoi jännittävä kohtaaminen Helsingissä: ”En olisi ikinä uskonut, että Trump tuo meidät yhteen”

Urheilu

Syvistä vesistä golfin huippukiertueelle

Kovan

Tuolloin

Golfin

Vähitellen

”Aiemmin stressasin ihan hirveästi ja otin paineita onnistumisesta ja golfista.”

LPGA-kiertueen

Tämän

Castrenilla

”Ei ole toista Petteriä tässä maailmassa.”

Castren

Olympialaisissa pelaaminen on suuri unelma

Valmentaja

Miesten