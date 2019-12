Urheilu

Tässä ovat joulunpyhien urheilun: Pukki jahtaa maaleja ja Bandy-liigassa pelataan klassikkokierros

Urheilussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bandyliiga: HIFK–Botnia kello 15.00

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valioliiga: Aston Villa–Norwich kello 17.00

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liiga: HIFK–Pelicans kello 17.00

KHL: Lokomotiv Jaroslavl–Jokerit kello 18.00

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

20-vuotiaiden MM-kisat: Ruotsi–Suomi kello 20.00

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valioliiga: Leicester–Liverpool kello 22.00